20 عاماً في السجن ومليون دولار غرامة استخدام «DeepSeek».. عقوبات مقترحة في مشروع قانون بأمريكا

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد امتلاك التكنولوجيا عالميا، وبصفة خاصة في الصين، فبعد حربها على هواوي الصينية وحرمان الصين من المعالجات الأمريكية والرقائق المتطورة، وكذلك محاولات شراء تطبيق «تيك توك» وحجبه عن الولايات المتحدة في حال رفض المالك الصيني كشف خوارزمياته، والآن وصل الأمر بالسعي الأمريكي لتقييد تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقرير في واشنطن بوست الأمريكية قدم السيناتور جوش هاولي (الجمهوري من ميزوري) مشروع قانون جديد لتقييد الذكاء الاصطناعي الصيني، مع استهداف تقنيات مثل DeepSeek بشكل خاص.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه هاولي الأسبوع الماضي، إلى "حظر الأشخاص الأمريكيين من تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية، ولأغراض أخرى." ويقول المحللون إن التشريع المقترح، إذا تم تمريره، يمكن أن يحظر فعليًا استخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي، داخل الولايات المتحدة.

بموجب القانون المقترح من هاولي، سيتم منع "التكنولوجيا أو الملكية الفكرية" المطورة في الصين من الاستيراد إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يواجه أي شخص يُدان بانتهاك هذه القيود عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. ووفقًا لزميل الأبحاث في الذكاء الاصطناعي بجامعة هارفارد بن بروكس، يُعتبر هذا الإجراء "بسهولة أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية فيما يخص الذكاء الاصطناعي حتى الآن."

ورغم أن مشروع القانون تم تأجيله بعد تقديمه بوقت قصير، وهو غالبًا ما يكون إشارة إلى فقدان الزخم، إلا أن مجرد اقتراحه يعكس شعورًا متزايدًا بالإلحاح داخل الكونغرس.

ولا يزال المشرعون يشعرون بالقلق من سرعة ونطاق صعود DeepSeek، الذي ساهم أيضًا في تراجع سوق الأسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي.

ولفت DeepSeek الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر عندما تمكن من مطابقة أداء أفضل روبوتات الدردشة الأمريكية، مع استخدام موارد أقل بكثير. وقد أثارت كفاءته مخاوف في واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تكون تهدر مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر حجمًا فعاليتها بالمثل. كما يقلق المشرعون من أن الاختراقات في الذكاء الاصطناعي في الصين قد تُسرّع من تطوير تكنولوجيا عسكرية أو أنظمة مراقبة.

ويجادل هاولي وبعض زملائه بأن حظر صادرات أو واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي وكذلك المصالح الاقتصادية الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، انتقد هاولي والسيناتورة إليزابيث وارن (الديمقراطية من ماساتشوستس) بطء إجراءات إدارة بايدن قبل أن تفرض قيودًا جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الصين في عام 2022.

وكتب هاولي ووارن في مناشدة للكونغرس: "لقد فشلت عدة إدارات بدافع من المصالح في تحديث وتنفيذ ضوابط التصدير في الوقت المناسب، لا يمكننا السماح باستمرار ذلك."

ويجادل بعض المشرعين بأن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالازدهار في الولايات المتحدة قد يطرح نفس قضايا الخصوصية والأمن التي أُثيرت في جدل TikTok ، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر TikTok العام الماضي، إلا أن الحظر لا يزال معلقًا، جزئيًا بسبب تراجع الرئيس ترامب عن دعمه الأصلي وقراره بعدم تنفيذ الحظر.

ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل قانون هاولي التي تسعى لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، تظل إمكانية الإفراط التشريعي مسألة مفتوحة، ويجادل النقاد بأن المشرعين مدفوعون جزئيًا بحماية الأسواق الأمريكية من التهديدات التنافسية أكثر من اهتمامهم بمخاوف الأمن القومي.

ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط، بالنظر إلى حجم الاضطراب الذي أحدثه DeepSeek وحالة الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الهشة، هذا الضغط قد يولد فرض حظر رسمي على DeepSeek إن آجلاً أو عاجلاً.