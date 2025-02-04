ماذا تفعل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن يقوم بتمويلها؟

فرضت قوات الأمن الأمريكية أمس طوقاً أمنياً حول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنع موظفوها من دخول مقرها الرئيسي في واشنطن وأغلق المدخل بشريط أصفر كتب عليه "ممنوع العبور". جاء ذلك بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس دونالد ترامب وافق معه على إغلاق الوكالة بالكامل.

وأفاد موظفون في الوكالة بأن أكثر من 600 موظف منعوا من الوصول إلى أنظمتها الإلكترونية بين عشية وضحاها، بينما تلقى من تبقى منهم رسائل بريد إلكتروني تؤكد أن المقر الرئيسي "سيكون مغلقاً أمام الموظفين يوم الاثنين، 3 فبراير"، دون أي توضيح إضافي وفق نيوزويك.

التأسيس

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية ومساعدات التنمية في جميع أنحاء العالم .

تأسست الوكالة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وتوفر التمويل للإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية وتعزيز الديمقراطية ومبادرات الصحة العالمية في أكثر من 100 دولة.

تعمل الوكالة بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الكيانات الحكومية الأمريكية لتنفيذ برامج المساعدة الدولية.

في عام 2023، تمكنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من إدارة أكثر من 40 مليار دولار من المخصصات المجمعة. وقد مثلت أكثر من ثلث الأموال المقدمة في السنة المالية عبر مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة ومخصصات الزراعة، المرتبطة بالمساعدات الغذائية الدولية.

تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 1961 على يد الرئيس السابق جون ف. كينيدي بموجب قانون المساعدات الخارجية. وقد أنشئت الوكالة لتوحيد وتبسيط جهود التنمية الدولية للولايات المتحدة ، والتي كانت تديرها وكالات متعددة في السابق.

مهمة

كانت مهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي دعم النمو الاقتصادي وتوفير المساعدات الإنسانية. وكانت هذه أولويات عندما تم إطلاق البرنامج أثناء الحرب الباردة ، بهدف مواجهة النفوذ السوفييتي في الدول النامية.

يقوم الكونجرس الأمريكي بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المقام الأول من خلال عملية الميزانية الفيدرالية.

ويتم تخصيص مخصصات سنوية للوكالة لدعم برامجها التنموية، مع توجيه التمويل إلى مناطق ودول ومبادرات محددة.

وفقًا لموقع الوكالة: "تأتي تمويلات الوكالة من الكونجرس، وتعمل الوكالة مع الكونجرس والمكتب التنفيذي لتحديد الأولويات، وفي مختلف أنحاء الوكالة، هناك مجموعة متنوعة من السياسات والاستراتيجيات والأطر التي تحدد كيفية عملنا".

إغلاق

قال الملياردير إيلون ماسك ، الذي يعمل بشكل وثيق مع إدارة ترامب في مبادرات كفاءة الحكومة، إنه وترامب اتفقا على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي مناقشة على موقع إكس قال ماسك: "لا يمكن القيام بأي من هذا دون الدعم الكامل من الرئيس، كما تعلمون. وفيما يتعلق بأمور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد ناقشتها معه بالتفصيل، واتفق معي على أنه يجب علينا إغلاقها".

وبرر ماسك هذه الخطوة بزعمه أن الوكالة "غير قابلة للإصلاح"، وبعد أن تعمق في الحديث عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قال: "لقد أصبح من الواضح أن ما لدينا هنا ليس تفاحة بداخلها دودة، بل لدينا في الواقع مجرد كرة من الديدان".