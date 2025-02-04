نائبة ديمقراطية: إيلون ماسك أغنى رجل على وجه الأرض يمد يديه إلى جيوبنا

هاجمت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، الملياردير إيلون ماسك الملياردير وقالت إن أغنى رجل على وجه الأرض يمد يديه إلى جيوبنا.

ودونت براميلا جايابال، على موع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "إيلون ماسك، أغنى رجل على وجه الأرض، يبحث في أنظمة دفع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. إنه يمد يديه إلى جيوبنا ويطرد أي شخص يحاول إيقافه. هذا ينضح بالفساد - يجب أن يتوقف ".

وذكرت تقارير أن إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك تطلب بيانات مالية خاصة من وزارة الخزانة، مما قد يمنحه إمكانية الوصول إلى معلومات شخصية.

وتطلب وزارة المالية الحصول على إمكانية الوصول إلى نظام الدفع الحكومي التابع لوزارة الخزانة، والذي يتضمن معلومات حول شيكات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب.

ن الوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية من شأنه أن يعزز بشكل كبير هدف وزارة المالية في خفض الإنفاق. في البداية، أمر الرئيس دونالد ترامب مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بتجميد المنح والقروض الفيدرالية، ثم عكس الأمر لاحقًا، مما يعني أن الإدارة تبحث عن طرق أخرى لوقف التدفق النقدي في الأمد القريب.

ووفق "نيوزويك" يمنح هذا الوصول، الذي وافق عليه وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة، ماسك وفريقه إمكانية الدخول إلى نظام مسؤول عن تريليونات الدولارات من المدفوعات الحكومية، بما في ذلك شيكات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب.

وأصبح دور وزارة الطاقة الأمريكي، الذي كان يركز في السابق على تقليل عدد العاملين الفيدراليين، وتقليص البرامج، وخفض اللوائح، يمتد الآن إلى التدقيق في معاملات دافعي الضرائب.

وتشير التقارير إلى أن الوصول الممنوح هو "للقراءة فقط"، مما يعني أن فريق ماسك يمكنه تحليل الإنفاق ولكن ليس بإمكانه تغيير المعاملات.

ولم يعلق البيت الأبيض على حصول وزارة كفاءة الحكومة على أنظمة الدفع، ومن المتوقع أن تتعرض هذه الخطوة لانتقادات من قيادات الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن باتي موراي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنها وديمقراطيين بارزين آخرين "يدقون ناقوس الخطر" بإجراءات مجلس الشيوخ بعد أن حصلت إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك على إمكانية الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة .

وقال موراي "نحن ندق ناقوس الخطر، الأمر متروك للجمهوريين، الذين يشكلون الأغلبية في الكونجرس الذين يمررون هذه الترشيحات، والذين يجلسون في صمت بينما يذهب إيلون موسك إلى الإدارات والوكالات ويأخذ معلوماتكم. الأمر متروك لهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون إخراج خراطيم إطفاء الحرائق أو الجلوس في مواجهة الحريق".

وتعمل وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي فرقة عمل يديرها ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب الملياردير، على خفض الإنفاق الفيدرالي غير الضروري.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة كفاءة الحكومة حصلت على حق الوصول إلى " بيانات الخزانة الحساسة "، بما في ذلك أنظمة دفع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للعملاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس إن ماسك يعمل "موظفا حكوميا خاصا"، ولا يتقاضى راتبا مقابل عمله.