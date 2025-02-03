ترامب يستحدث صندوقاً سيادياً للثروة.. وعينه على شراء "تيك توك"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي، وقال إنه قد يشتري تيك توك.

جرى وقف تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية "بايت دانس"، إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 يناير.

ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، أمراً تنفيذياً يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوماً.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير.