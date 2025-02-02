تعطل نظام مراسلة الطيارين في أمريكا قد يسبب تأخير الرحلات

أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي في وقت متأخر أمس السبت أن نظام المراسلة الرئيسي للطيارين في الولايات المتحدة تعرض لعطل مؤقت قد يتسبب في تأخيرات بالرحلات الجوية اليوم الأحد.

وقال دافي على منصة إكس إن إدارة الطيران الاتحادية تعمل على إعادة تشغيل نظام "إشعار المهام الجوية".

وتابع "لا يوجد في الوقت الراهن أي تأثير على نظام المجال الجوي الوطني نظرا لوجود نظام احتياطي قيد التشغيل. خصصت إدارة الطيران الاتحادية خطا ساخنا للتواصل مع الجهات المعنية بقطاع الطيران، وسترسل تحديثات حول حالة النظام كل 30 دقيقة".

وفي يناير 2023، نتج عن تعطل نظام ‭‭‬إشعار المهام الجوية أول توقف كامل للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001 ما أدى إلى تعطيل أكثر من 11000 رحلة جوية.