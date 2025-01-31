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العالم

ابتداء من الغد.. ترامب يفرض رسوماً جمركية على المكسيك وكندا والصين

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رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية نسبتها 25 بالمئة على كندا والمكسيك ورسوما قدرها 10 بالمئة على الصين، لكنها أحجمت عن التعليق على ما إذا كانت هناك إعفاءات متضمنة في القرار.