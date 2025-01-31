أكسيوس: ترامب سيجتمع ونتنياهو مرتين في واشنطن

ذكر موقع أكسيوس، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن، يوم الثلاثاء، مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى في عشاء غير رسمي.

وقال أكسيوس نقلاً عن مصدر لم يسمه إن "اجتماع العمل من المتوقع أن يعقد قرب الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت جرينتش) ثم سيتناول الزعيمان العشاء بصحبة زوجتيهما".

ومن المزمع أن يجري الاجتماع، والذي أكدته حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط وقف هش لإطلاق النار مدته ستة أسابيع أدى إلى توقف مؤقت للقتال الذي استمر 15 شهراً بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.