هل طرد إيلون ماسك راماسوامي من وزارة الكفاءة؟

كانت العلاقة بين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي مهنية ومعقدة ، كلاهما تم تعيينهما من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليل الإنفاق الفيدرالي وتحسين الكفاءة الحكومية.

وعلى الرغم من أن كليهما كان لهما رؤى مختلفة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، إلا أنهما عملا معًا لفترة من الوقت.

ومع ذلك، ظهرت خلافات في الرؤى بينهما، مما أدى في النهاية إلى انسحاب راماسوامي من الوزارة للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو حسب التقارير.

فيفيك راماسوامي

وفي هذا الصدد كشف فيفيك راماسوامي، أحد الشخصيات البارزة في وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإدارة ترامب، عن الأسباب وراء رحيله.

ونفى رجل الأعمال الشائعات حول أي صراع مع إيلون ماسك، الرئيس المشارك لوزارة كفاءة الحكومة ، موضحًا أن قراره بالتنحي كان مدفوعًا بخططه للانتقال إلى السياسة الانتخابية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وصف راماسوامي أنباء الخلاف مع ماسك بأنها "غير صحيحة"، قائلاً إن علاقتهما تكاملية وليست متضاربة.

وأوضح " أعتقد أن هذا غير صحيح. ولكن ما أود قوله هو أننا اتبعنا نهجين مختلفين ومتكاملين. لقد ركزت أكثر على القانون الدستوري والنهج القائم على التشريع. أما هم فقد ركزوا أكثر على النهج التكنولوجي، وهو النهج المستقبلي".

وأضاف "نحن على نفس الصفحة، من أجل إنقاذ البلاد. الأمر ليس مجرد عرض فردي.. نقاش متبادل. لا يتعلق الأمر بعرض فردي من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. إنه كل ما سبق وهذا ما أؤيده".

الفيدرالية

وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن إحياء الدستور، فإن ذلك لا يتم فقط من خلال الحكومة الفيدرالية. بل يتم من خلال الفيدرالية، حيث تقود الولايات الطريق أيضًا. ولا يوجد شخص أفضل من إيلون ماسك في تبني نهج تكنولوجي ورقمي".

وتشير التقارير إلى أنه سيترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

وذكرت صحيفة " الغارديان" أن خروج راماسوامي يترك ماسك، أغنى رجل في العالم، في السلطة بمفرده، وهو ما قد يزعج البعض نظرًا لأنه قال إنه يمكن خفض "2 تريليون دولار على الأقل" من الإنفاق الفيدرالي.

وأفادت صحيفة " بوليتيكو" أن ماسك "أعلن أنه يريد إبعاد راماسوامي عن وزارة الطاقة في الأيام الأخيرة" ، وهو الموقف الذي نشأ على ما يبدو بعد خلاف بين الرجلين حول قدرة صناعة التكنولوجيا على توظيف العمال المولودين في الخارج.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية هو إحباط بعض الجمهوريين من راماسوامي بسبب منشور نشره على موقع "X" أثناء مناقشة تأشيرات H-1B. في أواخر ديسمبر، انتقد راماسوامي الثقافة الأمريكية، قائلاً إن شركات التكنولوجيا توظف عمالاً أجانب جزئيًا بسبب عقلية في البلاد "تقدس الرداءة على التميز".