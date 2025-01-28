هل يحصل إيلون ماسك على منصب في البيت الأبيض؟

تم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي ساهم مؤخرًا بمبلغ 277 مليون دولار في الحملة الرئاسية لدونالد ترامب ، رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) في إدارة ترامب.

بينما كان من المفترض أن يرأس إيلون ماسك الدائرة بالاشتراك مع السياسي الهندي الأمريكي فيفيك راماسوامي، لكن الأخير استقال من DOGE.

ورغم أن دوج يحظى بدعم واضح من ترامب، ويحمل اسمه كلمة "وزارة"، فإنه ليس وزارة حكومية رسمية ــ وهو النوع من الهيئات التي يتعين إنشاؤها بموجب قانون صادر عن الكونجرس، والتي توظف عادة آلاف الموظفين. وبدلاً من ذلك، يبدو أن دوج سيعمل كهيئة استشارية، يديرها اثنان من أقرب حلفاء ترامب، ويرتبط مباشرة بالبيت الأبيض.

هل يحصل إيلون ماسك على مكتب في البيت الأبيض؟

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إنشاء مكتب منفصل لرئيس شركة تسلا ماسك وفريقه. وهو ليس جزءًا من المكتب البيضاوي. سيتعين على إيلون ماسك، الذي ورد أنه كان يتطلع إلى مكتب داخل المكتب البيضاوي في الجناح الغربي الشهير، أن يكتفي بالبقاء في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي.

خلال مؤتمر صحفي يوم السبت (25 يناير)، عندما سُئل ترامب عما إذا كان لدى ماسك مكتب في الجناح الغربي، قال الرئيس بشكل قاطع، "لا، لا، ليس - إنه ليس مكتب إيلون".

وقال ترامب "لدينا مكتب تم إنشاؤه لأغراض - عندما أصدر أمرًا تنفيذيًا، يتم تنفيذ الأمر، وليس أن يظل قائمًا لمدة ثلاثة أشهر. وسيكون لدينا حوالي 20 شخصًا، وربما أكثر، يعملون من هذا المكتب".

وفي حديثه عن المكتب ودور الأشخاص العاملين فيه، قال ترامب: "هناك حوالي 20 أو 25 شخصًا سيعملون في هذا المكتب، وهو في الحقيقة مكتب "اذهب واحصل عليهم" للتأكد من إنجاز العمل. هذا هو الأمر".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، سيتخذ فريق القيادة العليا لماسك من مبنى المكتب التنفيذي لأيزنهاور، والذي يقع في أراضي البيت الأبيض ولكن على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام عبر طريق من المجمع الرئيسي.

إيلون ماسك يتولى رئاسة شركة DOGE

في نوفمبر 2024، أعلن ترامب عن تشكيل DOGE " لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر ضروري لحركة" إنقاذ أمريكا ".

ادعى ترامب وماسك أنه يمكن توفير 2 تريليون دولار، لكن معظم الخبراء يعتقدون أن هذا غير واقعي بدون تخفيضات عميقة في الخدمات الاجتماعية أو المزايا الحيوية.

في 20 يناير، أعلن البيت الأبيض أن الخدمة الرقمية للولايات المتحدة سيتم تغيير اسمها علنًا إلى خدمة DOGE للولايات المتحدة (USDS) وسيتم إنشاؤها في المكتب التنفيذي للرئيس. سيعمل فريق DOGE على خفض اللوائح والإنفاق وعدد الموظفين داخل الحكومة الفيدرالية.

مهمة DOGE واضحة هي الحد من عدم الكفاءة، ومنع الإنفاق الباهظ، ومعالجة الاحتيال والإساءة داخل العمليات الحكومية. تعكس مشاركة ماسك في DOGE التزامه المستمر بحل المشكلات المعقدة واسعة النطاق من خلال الحلول المعتمدة على التكنولوجيا.