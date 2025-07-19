إصابة 28 شخصاً في واقعة دهس في لوس انجلوس

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس الأمريكية إن 28 شخصا على الأقل أصيبوا عندما دهست سيارة حشدا من الناس في طريق سانتا مونيكا بالمدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكرت الإدارة أن ثلاثة على الأقل في حالة حرجة وأن ستة إصاباتهم خطيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصة إكس إغلاق الطرق ونقل المصابين في سيارات إسعاف.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بعد عن سبب الواقعة أو هوية السائق.

وبحسب شبكة ‭‭‭)‬‬‬سي.إن.إن‭‭‭(‬‬‬، فإن موقع الدهس قريب من قاعة حفلات موسيقية.

وقالت إدارة الإطفاء إن الواقعة حدثت قبيل الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي