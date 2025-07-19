لماذا قد يكون تورم ساق ترامب علامة تحذيرية لملايين الأشخاص؟

أثار تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً الاهتمام بقصور الأوردة المزمن، وهي حالة وعائية شائعة.

أدى تشخيص الرئيس ترامب بالقصور الوريدي المزمن (CVI) إلى تجدد الاهتمام بحالة صحية خطيرة، غالباً ما تُغفل.

يؤثر القصور الوريدي المزمن على قدرة الأوردة، وخاصةً في الساقين، على إعادة الدم إلى القلب، مما يؤدي غالباً إلى تورم وألم وتغيرات جلدية وقرح.

تُحذر جمعية القلب الأمريكية من أن القصور الوريدي المزمن ليس مجرد مشكلة تجميلية؛ بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوفيات، حتى مع مراعاة عوامل الخطر الأخرى، كبار السن، والمدخنون، ومن يتبعون أنماطاً حياة خاملة، والأشخاص الذين يعانون من السمنة، هم الأكثر عرضة للخطر وفق نيوزويك.

تشخيص ترامب: ماذا يعني لقلبك؟

في ضوء التقارير الواردة من البيت الأبيض والتي تفيد بتشخيص إصابة الرئيس دونالد ترامب بالقصور الوريدي المزمن (CVI)، تشارك جمعية القلب الأمريكية معلومات مهمة حول هذه الحالة وارتباطها بعوامل الخطر القلبية الوعائية والأمراض وزيادة خطر الوفاة.

وفقاً للجمعية، وهي المنظمة غير الربحية الرائدة عالمياً التي تُركز على صحة القلب والدماغ للجميع، فإن القصور الوريدي المزمن (وهو أحد أشكال أمراض الأوردة المزمنة) شائع الانتشار، وخاصةً لدى كبار السن. غالباً ما لا يتم تشخيص هذه الحالة وعلاجها بالشكل الكافي، وهناك ارتباط وثيق بين القصور الوريدي المزمن (CVI) وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحديداً أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والوفاة، بغض النظر عن العمر والجنس وعوامل الخطر القلبية الوعائية والأمراض المصاحبة.

يرتبط القصور الوريدي المزمن بوجود عوامل خطر وأمراض قلبية وعائية مُثبتة، بما في ذلك العمر والسمنة والتدخين ونمط الحياة الخامل وأمراض القلب والأوعية الدموية الواضحة سريرياً.

يُعد التقدم في السن، بشكل عام، عامل خطر رئيسي للإصابة بالقصور الوريدي المزمن، فمع التقدم في السن، قد تضعف أو تتضرر صمامات أوردة الساقين، المسؤولة عن الحفاظ على تدفق الدم إلى القلب، هذا يُصعّب عودة الدم إلى طبيعته، مما يسمح بتدفقه عكسياً في الأوردة، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين وتطور الإصابة بالقصور الوريدي المزمن.

قال الدكتور جوشوا أ. بيكمان، الرئيس المتطوع السابق للجنة الاستشارية لصحة الأوعية الدموية والمجلس العلمي لأمراض الأوعية الدموية الطرفية في جمعية القلب الأمريكية: "يمكن أن يؤثر القصور الوريدي المزمن بشكل كبير على جودة حياتك، إلا أن الكشف المبكر والعلاج يُحدثان فرقاً كبيراً". وأضاف: "لذلك، من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بعلامات وأعراض القصور الوريدي المزمن حتى يتمكنوا من طلب التقييم والتدخل الطبي في الوقت المناسب". الدكتور بيكمان هو المدير السريري التنفيذي لخدمات القلب والأوعية الدموية ورئيس قسم طب الأوعية الدموية، وأستاذ في قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوثويسترن في دالاس، حيث يشغل كرسي جايل وبول ستوفيل المتميز في أمراض القلب، كما يعمل محرراً مشاركاً في مجلة " سيركيوليشن" ، المجلة العلمية الرائدة في طب القلب والأوعية الدموية، وهو متطوع متفانٍ في جمعية القلب الأمريكية منذ عام 2004.

تشمل أعراض مرض الأوردة المزمن الوذمة (التورم)، والدوالي، وتغيرات الجلد (تُعرف عادةً باسم "الأكزيما الوريدية" أو "التهاب الجلد الركودي"، وتظهر على شكل بقع حمراء أو حكة أو متقشرة على أسفل الساقين بسبب ضعف تدفق الدم)، والتقرحات. قد تؤدي هذه الحالة إلى ألم أو حكة أو نزيف في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى ألم أو تشنج أو خفقان أو إرهاق في الساق أو ثقل أو تململ في الساقين.

أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، مؤخراً أن الرئيس دونالد ترامب شُخِّص بقصور وريدي مزمن بعد معاناته من تورم خفيف في أسفل ساقه، كما صرّح البيت الأبيض بعدم وجود أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني، وأن جميع نتائج الفحوص المخبرية كانت ضمن الحدود الطبيعية.

تجلط الأوردة العميقة (DVT) والقصور الوريدي المزمن (CVI) حالتان مرتبطتان، وإن كانتا مختلفتين، تؤثران على الأوردة، وعادةً ما تكونان في الساقين، تجلط الأوردة العميقة حالة خطيرة تتشكل فيها جلطة دموية (خثرة) في وريد عميق، عادةً في الساقين أو الحوض، ومن مضاعفات تجلط الأوردة العميقة التي قد تهدد الحياة الانصمام الرئوي (PE)، حيث تنفصل قطعة من الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين، مما يعيق تدفق الدم.

يشمل علاج القصور الوريدي المزمن العلاج بالضغط - ضمادات متعددة الطبقات وقصيرة التمدد، وملابس مرنة، وجوارب ضغط متدرجة، ومضخات هوائية. كما قد يُوصف استخدام الأدوية الستيرويدية الموضعية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى العلاج بالمضادات الحيوية ومدرات البولن قد يستفيد بعض المرضى من العلاجات التداخلية داخل الأوعية الدموية - وهي إجراءات طفيفة التوغل تتضمن عادةً إدخال قسطرة، وهي أنبوب رفيع، من خلال شق صغير (غالبًا في الفخذ)، وتوجيهها إلى موقع الجلطة الدموية باستخدام تقنيات التصوير مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية لإزالة الانسداد.

يتم تشخيص CVI من خلال الموجات فوق الصوتية المزدوجة، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للأوردة (MRV)، أو التصوير المقطعي المحوسب للأوردة (CVT) للبحث عن التدفق العكسي، أو انسداد الأوردة، أو متلازمات الضغط.