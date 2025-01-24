الخارجية الأمريكية قرار ترامب تعليق المساعدات الخارجية يسري على الجميع باستثناء دولتين

أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يوماً ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه، يوم الاثنين، بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لحين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.

وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو وتحمل تاريخ اليوم الجمعة، على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر.