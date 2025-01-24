إيلون ماسك يعلق على الاتهامات الموجهة بشأن حركته في تنصيب ترامب

علَّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الاتهامات الموجهة إليه بشأن حركته في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فسرها البعض بأنها " التحية النازية" بقوله : "دعهم يجدون حيلاً قذرة أفضل".

وأوضح أغنى رجل في العالم حول إشارة يده، في تغريدة له على موقع "X" للتواصل الاجتماعي: "دعهم يجدون حيلا قذرة أفضل، إن هجوم "الجميع هتلر" مبالغ فيه للغاية".

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر لفتة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بذراعه الواحدة أثناء خطاب في تجمع حاشد لدونالد ترامب يوم الاثنين، حيث قارنها مستخدمو الإنترنت بالتحية النازية.

وقال ماسك : "لم يكن هذا انتصارا عاديا. لقد كان بمثابة مفترق طرق في طريق الحضارة الإنسانية" .

وأضاف "لقد كان هذا مهمًا حقًا. شكرًا لك على جعل ذلك يحدث! شكرًا لك"، قال وهو يضرب بيده اليمنى على قلبه ويمد ذراعه بزاوية لأعلى مع وضع راحة يده لأسفل وأصابعه معًا.

ثم قام بنفس الإشارة للجمهور خلفه.

وقال ماسك بعد هذه البادرة: "قلبي معكم. بفضلكم أصبح مستقبل الحضارة مضمونا" .

وسارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بالدفاع عن إيلون ماسك ، ونشر أحد المستخدمين صورًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون، التي ترشحت ضد ترامب في عام 2016، وهما يقومان بإيماءات مماثلة.

في حين وصف بعضهم الحركة بأنها " كانت لفتة غبية باليد ، وليست تحية نازية متعمدة".