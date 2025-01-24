"إنه يكره أحد الناس" .. ترامب يتجاهل انتقادات إيلون ماسك لإعلان الذكاء الاصطناعي

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الانتقادات التي وجهها الرئيس التنفيذي لشركة X، إيلون ماسك، لإعلانه مشروع الذكاء الاصطناعي "ستارغيت"، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار.

وخلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، أرجع ترامب انتقادات ماسك إلى عداء شخصي تجاه أحد الأشخاص المشاركين في الصفقة، قائلاً: "لا، إنه يكره أحد الأشخاص. لقد تحدثت مع إيلون ومع الجميع في الواقع. هؤلاء الأشخاص أذكياء للغاية، ولكن إيلون لديه بعض الكراهية تجاه بعضهم، وأنا أيضاً لدي بعض الكراهية لبعض الأشخاص"، وفقا لـ سي إن إن.

الجدل حول التمويل

كان ماسك قد أثار تساؤلات عبر منصة X حول قدرة الشركات المشاركة، مثل OpenAI وسوفت بنك وأوراكل، على تمويل المشروع، قائلاً: "إنهم لا يملكون المال في الواقع". ورداً على هذه المزاعم، قال ترامب: "لا أعرف إذا كانوا يمتلكون المال الآن، لكنهم أثرياء جداً، والحكومة لا تقدم أي شيء. كل التمويل يأتي من الشركات".

ورد ألتمان مشيدًا بماسك - وكتب على منصة X: "أنا أحترم إنجازاتك حقًا وأعتقد أنك رجل الأعمال الأكثر إلهامًا في عصرنا" - لكنه وصف ادعاءه بشأن سوفت بنك بأنه خاطئ.

وأضاف مستخدما رمزا تعبيريا للعلم الأمريكي: "أدرك أن ما هو عظيم للبلاد ليس دائما ما هو الأمثل لشركاتك، ولكن في دورك الجديد آمل أن تضع [أمريكا] في المقام الأول دائما".

مشروع "ستارغيت"

أعلن ترامب عن المشروع الجديد الذي سيعمل على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بمشاركة استثمارات أولية قيمتها 100 مليار دولار، مع خطط لضخ 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وقف إلى جانب ترامب أثناء الإعلان رؤساء الشركات المشاركة، بمن فيهم سام ألتمان من OpenAI، لكن الانتقادات لم تتوقف، حيث تبادل ماسك وألتمان الهجوم على منصة X بعد الإعلان.

خلفية الصراع

انتقادات ماسك تأتي في ظل نزاع قانوني مستمر مع OpenAI ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، حيث اتهم ماسك الشركة بالتخلي عن هدفها غير الربحي الأصلي.

ورغم ذلك، قللت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، من أهمية تصريحات ماسك، قائلة: "على الشعب الأمريكي أن يثق بكلمات الرئيس ترامب وهؤلاء الرؤساء التنفيذيين".

يُذكر أن المشروع أثار اهتماماً واسعاً وسط جدل حول التمويل ومدى واقعية تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلن عنها ترامب.