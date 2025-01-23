تهديد ترامب لموسكو.. إهانة وبداية خاطئة في نظر بعض الروس

أثارت تهديدات دونالد ترامب الرامية لإرغام موسكو على إنهاء حربها في أوكرانيا استياء بعض الساسة والقوميين في روسيا الذين يقولون إن تكتيكات ترامب تنذر بالسوء فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ووصفوها بأنها "لا تنم عن احترام" و"مهينة" و"غير قائمة على معلومات سليمة".

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض على الأرجح عقوبات وضرائب ورسوما جمركية جديدة على روسيا التي قال إن اقتصادها ينهار، وإنه سيفرض عقوبات أيضا على حلفاء موسكو، ما لم يتوصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتفاق معه "قريبا" لإنهاء الصراع.

وفي محاولة فيما يبدو لموازنة تهديده بالمجاملة، قال ترامب إنه يتعين عدم نسيان أن روسيا ساعدت الولايات المتحدة في الفوز بالحرب العالمية الثانية، وأخطأ قائلا إن الاتحاد السوفييتي خسر 60 مليون شخص في ذلك الصراع مناقضا تقديرات السلطات الروسية التي قالت إن العدد بلغ 26.6 مليون شخص.

ولم يتحدث بوتين وترامب هاتفيا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي. وهون الكرملين من شأن تهديد ترامب، قائلا إنه "لم ير أي جديد بشكل خاص بهذا الصدد".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "نحن نرصد بعناية كل الفروق الدقيقة. ما زلنا مستعدين للحوار، وتحدث الرئيس بوتين كثيرا عن هذا.. عن حوار على قدم المساواة.. عن حوار يقوم على الاحترام المتبادل".

لكن بيسكوف رد على تصريح ترامب عن الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الاتحاد السوفييتي قدم أكبر مساهمة في الانتصار على ألمانيا النازية. وأشار أيضا إلى خطأ ترامب في عدد قتلى الحرب.

وتحدث آخرون بوضوح أكبر، قائلين إن ما وصفوه بموقف ترامب المتشدد تجاه روسيا جعل التوصل إلى اتفاق سلام أقل احتمالا.

وأشار نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إلى أن ترامب لم يطالب أوكرانيا بأي شيء في نفس المنشور على موقع تروث سوشيال.

وقال كوساتشيف في بيان "هذا يؤكد أن مستوى فهمه لأسباب الأزمة الأوكرانية والحالة الراهنة وآفاق حلها يكاد يكون على نفس مستوى فهمه لمسار الحرب العالمية الثانية ونتائجها... وهذا أمر لا يدعو سوى للأسف والقلق".

وعبر مدونو الحرب المؤثرون الذين يقرأ ملايين الروس مدوناتهم، ويعملون بترخيص من السلطات، عن غضبهم.

وقال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للكرملين، إن تصرفات ترامب حتى الآن تشير إلى أنه لن يستطيع إحلال السلام في أوكرانيا.