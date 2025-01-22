%47 من الأمريكيين يؤيدون ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهت منه اليوم الثلاثاء أن نحو 47 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون رئاسة دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، في علامة على انقسام الشعب بعد فوز المرشح الجمهوري في نوفمبر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري الاثنين و الثلاثاء بعد تنصيب الرئيس ترامب أن شعبيته أعلى مما كانت عليه طوال معظم فترة ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021.

لكن الاستطلاع أظهر أيضا أن الأمريكيين مستاؤون من بعض إجراءاته الأولى.

وقال نحو 58 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إن ترامب ما كان يجب أن يعفو عن جميع المدانين بجرائم في هجوم السادس من يناير 2021 على مقر الكونجرس الأمريكي.

وبعد ساعات فحسب من تنصيبه، وأثناء إجراء الاستطلاع، عفا ترامب عن معظم الأشخاص البالغ عددهم 1600 شخص ممن اتهموا بالمشاركة في اقتحام الكونجرس، بينما ألغى أحكام 14 من قادة الهجوم.

وكان تأييد الذين شملهم الاستطلاع أكبر لنهج ترامب في معالجة قضايا أخرى. فقد أبدى نحو 46 بالمئة منهم تأييدهم لسياسته في معالجة قضية الهجرة، وهي القضية التي يرغب الكثير من الأمريكيين أن تعتبرها الإدارة الجديدة أولوية قصوى.