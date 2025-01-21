إيلون ماسك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحركة "محرجة" في حفل تنصيب ترامب

انتشر على نطاق واسع فيديو لإيلون ماسك وهو يلوح بإشارة محرجة خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شبهها بعض النقاد بالتحية النازية.

وخلال كلمته في كابيتال ون أرينا ، قال أغنى رجل في العالم للحشد: "أريد فقط أن أشكركم على تحقيق ذلك" قبل أن يضرب يده على صدره ويؤدي التحية العسكرية بيد واحدة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بالقيام بإشارة عنصرية استخدمت في ألمانيا النازية وفق صحيفة "تليجراف".

ونشرت مجموعة "الجمهوريون ضد ترامب"، التي لديها ما يقرب من 800 ألف متابع على موقع X، مقطع فيديو للإشارة، وكتبت: "انتظر، هل قام ماسك للتو بأداء التحية النازية؟"، ولم يرد ماسك على هذه الادعاءات أو يعلق عليها.

وكتب الاستراتيجي الديمقراطي سوير هاكيت: " إيلون ماسك يؤدي التحية النازية في اليوم الأول من رئاسة ترامب".

وتُعرّف رابطة مكافحة التشهير (ADL) التحية النازية بأنها "رفع الذراع اليمنى الممدودة مع وضع راحة اليد لأسفل".

لكن المنظمة، التي تشن حملات ضد معاداة السامية، أصدرت بيانًا قالت فيه "قام بإشارة محرجة ... ليست تحية نازية".

وكتبت المنظمة غير الحكومية على X: "هذه لحظة حساسة. إنه يوم جديد ومع ذلك فإن الكثيرين متوترون، إن سياساتنا ملتهبة، ووسائل التواصل الاجتماعي تزيد من القلق".

وأضافت: "يبدو أن ماسك قام بإشارة محرجة في لحظة حماس، وليست تحية نازية، ولكن مرة أخرى، نقدر أن الناس متوترون.

وتابعت: "في هذه اللحظة، ينبغي لجميع الأطراف أن تمنح بعضها البعض بعضاً من التسامح، وربما حتى فرصة للتأمل، وأن تتنفس الصعداء، هذه بداية جديدة، فلنأمل أن تتعافى الأمور وأن نعمل نحو الوحدة في الأشهر والسنوات المقبلة".

ولعب ماسك، الذي أصبح حليفًا مقربًا لترامب بعد أن أيده في أعقاب محاولة اغتياله الأولى، دورًا رئيسيًا في احتفالات تنصيب الرئيس الأمريكي.

وقال خلال خطابه إن الحكومة "ستأخذ DOGE إلى المريخ"، في إشارة إلى إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا والتي سيشرف عليها.