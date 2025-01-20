منهم ميلي وفاوتشي.. بايدن يُحصِّن أعضاء في إدارته من انتقام ترامب بعفو رئاسي

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عفواً استباقياً، اليوم الاثنين، عن أشخاص يستهدفهم خليفته المنتخب الجمهوري دونالد ترامب بالانتقام، بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي.

ويشمل العفو أيضاً جميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونجرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من جانب مؤيدي ترامب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

ودعا ترامب، الذي سيعود إلى الرئاسة في وقت لاحق اليوم الاثنين، مراراً لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض في نوفمبر.

وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم "شريان الحياة لديمقراطيتنا"، دون أن يذكر ترامب، معبراً عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.

وقال بايدن في بيان: "يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا أهدافاً لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

وأيَد ترامب في ديسمبر دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) للتحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني بشأن دورها في قيادة تحقيق الكونجرس في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

وغالباً ما حدث خلاف بين فاوتشي وترامب خلال جائحة كوفيد-19، واستمر أنصار الرئيس المنتخب في مهاجمة المسؤول الصحي الكبير السابق.

ونُقل عن ميلي في كتاب "الحرب" لبوب وودوارد، الذي نُشر الشهر الماضي، وصفه ترامب بأنه "فاشي حتى النخاع" واستهدفه مؤيدو ترامب متهمين إياه بعدم الولاء للرئيس السابق.

وذكرت رويترز في نوفمبر الماضي أن فريق ترامب الانتقالي يضع قائمة بضباط الجيش الذين يُنظر لهم على أنهم يرتبطون بميلي ليتم فصلهم.



