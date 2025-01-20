"إكس" .. نجل إيلون ماسك يخطف الأضواء في تجمع ترامب قبل تنصيبه

خطف الطفل "إكس إيه إيه-12"، نجل رجل الأعمال الشهير وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الأنظار خلال تجمع انتخابي نظمه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس الأحد استعدادًا لتنصيبه.

وظهر الطفل البالغ من العمر أربع سنوات برفقة والده، الذي صعد إلى المنصة بصفته الرئيس المشارك لوكالة كفاءة الحكومة (DOGE) حديثة التأسيس.

في لحظة لافتة، جذب "إكس" الحشود بحماسه الطفولي أثناء حديث والده عن خططه لتقليص الإنفاق الفيدرالي وتبسيط العمليات الحكومية.

وبينما ألقى ماسك كلمته، قفز الطفل ولوح بيديه مقلدًا حركات والده، ما أضفى أجواءً مرحة على الحدث، وقال ماسك للجمهور مازحًا: "لقد انضم إليّ إكس الصغير للتو. يبدو أنه أكثر المؤيدين حماسًا هنا".

وفي كلمته، أعلن ماسك عزمه تقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، مشيرًا إلى خطط لتوسيع طاقم وكالة كفاءة الحكومة ليشمل 100 موظف في المستقبل القريب، وأكد التزامه بمهمة "جعل أمريكا عظيمة وقوية لقرون قادمة".

وأثارت تصريحات ترامب خلال الحدث جدلًا واسعًا، حيث أشار إلى نظرية "سباق الخيل" في سياق حديثه عن إيلون ماسك وابنه.

وقال ترامب: "إذا كنت تؤمن بنظرية سباق الخيل، فلديه ابن ذكي ولطيف"، ما أثار استياء بعض الحضور بسبب الروابط التاريخية للنظرية مع علم تحسين النسل والعنصرية البيضاء.

ورغم الجدل، أشاد ترامب بماسك، مشددًا على أهمية حماية "العباقرة" قائلاً: "لدينا عدد قليل منهم، وماسك هو واحد منهم".

بينما شهد الحدث تصريحات مثيرة للجدل، شكلت التصرفات العفوية للطفل "إكس" لحظة إنسانية خففت من حدة النقاش، حيث أصبحت حديث وسائل الإعلام وأضفت دفئًا على أجواء الحدث السياسي.