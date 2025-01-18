من تيك توك إلى دونالد ترامب: شكراً لتعاونكم معنا

تقدم شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، بالشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغم تأييد المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يقضي بحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إذا لم تقم الشركة الأم الصينية، بايت دانس، ببيعها بحلول الغد الأحد.

وكان ترامب، الذي سيتم تنصيبه يوم الاثنين، قد صرح بأنه يعتزم إنقاذ تيك توك عند توليه منصبه، ومع ذلك، من غير الواضح كيف سيتمكن من تجاوز القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن.

وفي تقرير نشرته «نيوز ويك» الأمريكية، اعتبرت أن شكر الرئيس التنفيذي لتيك توك يتعارض مع الحكم الأمريكي، في الوقت الذي لم يتضح بعد كيف سيتجاوز ترامب حكم المحكمة لإنقاذ تيك توك.

رد تشيو على الحكم في مقطع فيديو على تيك توك مساء الجمعة قائلاً: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يحافظ على تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة، هذه خطوة قوية لدعم التعديل الأول ومناهضة الرقابة التعسفية".

وأضاف تشيو أن تيك توك "ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا"، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم تيك توك "للتعبير عن أفكاره ووجهات نظره" وحقق "أكثر من 60 مليار مشاهدة" على المنصة.

وأضاف: "نحن نؤكد أننا سنبذل كل ما بوسعنا لضمان استمرار منصتنا كموطن إلكتروني للإبداع والاكتشاف غير المحدودين، بالإضافة إلى كونها مصدر إلهام وفرح لسنوات قادمة."

ورد ترامب على حكم المحكمة العليا في منشور على منصته الخاصة «تروث سوشيال» أمس الجمعة قائلاً:

"كان قرار المحكمة العليا متوقعًا، ويجب على الجميع احترامه، قراري بشأن تيك توك سيتم اتخاذه في المستقبل القريب، لكنني أحتاج إلى وقت لدراسة الوضع، انتظروا المزيد!"، ولم يحدد ترامب ماهية هذا "القرار" الذي من شأنه انتشال تيك توك من مصير الحجب.

وكان ترامب قد أعرب عن رغبته في حظر تيك توك خلال فترة رئاسته الأولى، مشيرًا إلى مخاوف من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يستخدمه لجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين، لكن أمر الحظر تم وقفه بحكم قضائي وقتها، ومنذ ذلك الحين، تغيرت مواقف ترامب بشأن المنصة.

في الانتخابات الأخيرة في نوفمبر، خسر ترامب تصويت الشباب بفارق نقطتين تقريبًا لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقًا لاستطلاعات الخروج التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس، وهذا تحسن ملحوظ عن عام 2020، لكنه ليس الفوز الساحق الذي زعم ترامب أنه حققه.

وقالت المحكمة العليا في حكمها الجمعة: "قرر الكونغرس أن نقل الملكية ضروري لمعالجة مخاوف أمنية وطنية مبررة بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بـ تيك توك وعلاقته مع خصم أجنبي".

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "كان موقف الرئيس بايدن بشأن تيك توك واضحًا منذ أشهر، بما في ذلك منذ أن أرسل الكونغرس مشروع قانون بإجماع واسع من الحزبين إلى مكتب الرئيس: يجب أن يبقى تيك توك متاحًا للأمريكيين، ولكن تحت ملكية أمريكية أو أخرى تعالج المخاوف الأمنية الوطنية التي حددها الكونغرس في تطوير هذا القانون، وبالنظر إلى عامل التوقيت، فإن هذه الإدارة تدرك أن تنفيذ القانون يجب أن يقع على عاتق الإدارة القادمة، التي ستتولى السلطة يوم الاثنين".

ومن المتوقع أن يدخل حظر تيك توك حيز التنفيذ غداً الأحد. وأشارت تيك توك إلى أنها تخطط لإغلاق تطبيقها للمستخدمين في الولايات المتحدة عندما يتم تنفيذ الحظر، وسيتم إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات عبر الإنترنت.