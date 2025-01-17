مراسم تنصيب ترامب في قاعة مغلقة .. ما السبب؟

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم "الجمعة" إن مراسم تنصيبه ستقام في قاعة مغلقة بسبب البرد القارس، وإن العرض الرئاسي سيقام في ساحة رياضية قريبة.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" "أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطب الأخرى، في قاعة الكابيتول "الكونغرس" في الولايات المتحدة، مثلما فعل رونالد ريجان في عام 1985، أيضا بسبب الطقس البارد جدا. وسينقل كبار الشخصيات والضيوف إلى الكابيتول".

وكانت شبكة سي.إن.إن أوردت ذلك النبأ في وقت سابق نقلا عن مصادر، مضيقة أن من المتوقع أن يؤدي ترامب اليمين داخل القاعة المستديرة في الكونجرس.

وذكر أحد مراسليها أن موكب التنصيب قد يقام داخل ساحة كابيتال وان الرياضية في واشنطن.