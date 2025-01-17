بينهم رئيس "تيك توك".. ماذا يعني حضور عمالقة التكنولوجيا الخمسة تنصيب ترامب؟

عندما يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين يوم الاثنين المقبل ، سيكون محاطًا بشركات التكنولوجيا العملاقة التي يعتقد أنها ستوفر الوظائف وحرية التعبير التي ستحدد فترة ولايته .

عمالقة التكنولوجيا الخمسة

وسيشغل جيف بيزوس مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، وإيلون ماسك أغنى رجل في العالم،ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك ، وسام ألتمان أكبر اسم في مجال الذكاء الاصطناعي ، وشو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك ، مناصب شرفية على المنصة، وفقًا لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوول كبير قوله هذا يعني أنهم يتمتعون بمكانة مرموقة بين أعلى مستويات كبار الشخصيات، إلى جانب عائلة ترامب والرؤساء السابقين.

مصدر كبير للوظائف

وأضاف المسؤول "أعتقد أن الرسالة التي ترسلها هذه الخطوة هي أولا أهمية حرية التعبير . ومن ثم فإن هؤلاء جميعًا يشكلون مصدرًا كبيرًا للوظائف في هذا البلد وسوف يشكلون جزءًا كبيرًا من المسار الذي سيسلكه الرئيس في ولايته الثانية".

وأوضح أنه من الخطأ أن نعتبر هؤلاء مجرد متخصصين في التكنولوجيا. فتطبيق مثل تيك توك يساعد الآلاف من منشئي المحتوى على كسب لقمة العيش، على سبيل المثال.

ولم تكن هناك تقارير سابقة تفيد بأن الخمسة سيتخذون مكانا بارزا خارج مبنى الكابيتول يوم الاثنين.

وستُعتبر هذه الرسالة بمثابة رد على الرئيس جو بايدن ، الذي أصدر تحذيرًا بشأن شركات التكنولوجيا العملاقة المحيطة بترامب خلال خطاب الوداع الذي ألقاه يوم الأربعاء.

وقال في خطابه من المكتب البيضاوي: "اليوم، تتشكل في أمريكا طبقة أوليغارشية تتمتع بثروة هائلة وقوة ونفوذ تهدد ديمقراطيتنا بأكملها حرفيًا".

ماسك

وكان ماسك هو الأكثر ظهورًا بين مليارديرات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، حيث حجز لنفسه مكانًا في الدائرة الداخلية لترامب.

لقد كان يعيش في منزل صغير في مار إيه لاغو، حيث كان يقدم المشورة بشأن السياسة والموظفين منذ أن أعلن دعمه لترامب في العام الماضي.

وفي بعض الأحيان، كان يُنظر إليه على أنه نائب الرئيس بحكم الأمر الواقع.

واضطرت شخصيات أخرى إلى الشروع في رقصة أكثر حرجًا بعد انتقادها ترامب علنًا أو التصادم مع الرئيس في ولايته الأولى بشأن الهجرة واعتدال المحتوى.

زوكربيرج

خلال الحملة الانتخابية، حذر ترامب زوكربيرج من أنه "سيقضي بقية حياته في السجن" إذا عمل ضده كما فعل في عام 2020.

ولكن مؤسس موقع فيسبوك تصالح مع ترامب بعد فوزه بالانتخابات. فقد تناول العشاء مرتين في مقره الرئيسي في مارالاغو، وتبرعت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) بمليون دولار لحفل التنصيب.

ألغى زوكربيرج برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، وأزال القيود المفروضة على الترويج لبعض المحتوى المثير للجدل، وأجرى تغييرات في فريق القيادة، كما قدمت الشركة تبرعًا بقيمة مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.

إنها علامة على أن شخصيات وادي السيليكون عادت إلى مبادئ حرية التعبير التي كانت دافعًا لهم في السابق، قبل أن يتحملوا مسؤولية إدارة المنشورات.

شو تشيو

وسيكون شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك حاضرا أيضاً ويعد حضوره مفاجأة كبيرة ، حيث من الممكن حيث أن يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

خلال فترة ولايته الأولى، حاول ترامب إغلاق تطبيق مشاركة الفيديو وسط مخاوف من قدرة الحزب الشيوعي الصيني على الوصول إلى بيانات المستخدم.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ ترامب في البحث عن سبل لمنع قانون جديد يقضي بإغلاق التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يبيعه مالكوه الصينيون. والموعد النهائي للبيع هو 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس.

وقال مايك والتز، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، يوم الأربعاء، إن أمرا تنفيذيا قيد الإعداد لحماية تيك توك، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيعمل.

بيزوس

ومن الضيوف المثيرين للاهتمام أيضاً بيزوس. فقد تسبب في نفور العديد من موظفيه في صحيفة واشنطن بوست أثناء الحملة الانتخابية عندما قرر عدم تأييد مرشح للرئاسة.

وفي وقت لاحق، تبرعت أمازون بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.

وأشار الرئيس المنتخب إلى التحول الذي طرأ على مواقف بعض أبرز منتقديه خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.

"في الفصل الدراسي الأول شعرت وكأن الجميع ضدي، أما الآن في هذا الفصل الدراسي فإن الجميع يريدون أن يكونوا أصدقائي".