ترامب يعلن إرسال أسلحة لأوكرانيا ويهدد روسيا بفرض عقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم "الاثنين" عن خطة لإعادة تسليح أوكرانيا بالصواريخ وأسلحة أخرى، وهددا بفرض رسوم جمركية صارمة إذا لم تنه موسكو الحرب.

وجاء إعلان الزعيمين بعد أسابيع من إبداء ترامب إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفضه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءات متكررة إلى ترامب وقادة حلف شمال الأطلسي للحصول على مزيد من الأسلحة.

وبموجب الاتفاق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة ستدفع دول الحلف ثمنها. وقال روته إن كميات هائلة من الأسلحة، ومنها الصواريخ، ستُرسل في إطار الدفعة الأولى من العتاد العسكري.

وذكر ترامب أن العتاد العسكري، ومنه منظومة باتريوت الصاروخية، سيصل قريبا جدا.

واضاف ترامب أيضا إنه سيفرض "رسوما جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا إذا لم تتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. ويعمل صناع السياسات في الكونغرس على حزمة عقوبات على روسيا.

من جانبة قال روته "لو كنت مكان فلاديمير بوتين اليوم وكنتم تتحدثون عما تعتزمون تنفيذه خلال 50 يوما... كنت سأعيد النظر في ما إذا كان عليّ أن أتعامل بجدية أكبر مع المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا".

ورغم تردده في اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا، خرج ترامب من مكالمة هاتفية أجراها في الآونة الأخيرة مع بوتين محبطا بعدما بدا الرئيس الروسي مستعدا لمواصلة الحرب.





