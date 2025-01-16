أمريكا تصدر عقوبات جديدة على روسيا

اتخذت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إجراءات جديدة بشأن روسيا بسبب الحرب الأوكرانية مستهدفة الجهود الرامية للتحايل على العقوبات الأمريكية مع استمرار واشنطن في زيادة الضغوط على موسكو في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على ما يقرب من 100 فرد وكيان بما في ذلك بنوك وشركات روسية عاملة في قطاع الطاقة الروسي، والتي سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها.

وصدرت العقوبات الجديدة بموجب أمر تنفيذي قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إنه يشترط إخطار الكونجرس بالمراجعة قبل رفع أي من التدابير الصادرة بموجبه.

يأتي هذا الإجراء في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس جو بايدن. ويعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير .

كما اتخذت واشنطن إجراءات تستهدف مخططا للتهرب من العقوبات تم إنشاؤه بين جهات فاعلة في روسيا والصين بالإضافة إلى بنك كيريميت، وهو مؤسسة مالية مقرها قرغيزستان، حسبما ورد في البيان.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحفيين "هدفنا من اتخاذ هذه الإجراءات اليوم هو أن نوضح للمؤسسات المالية، وأيضا للشركات، أن التعامل مع روسيا والذي يدعم مجمعها الصناعي العسكري يعرضكم لمخاطر العقوبات".

وقالت وزارة الخزانة إن وزارة الخارجية أيضا بصدد إصدار عقوبات ضد أكثر من 150 كيانا وفردا.