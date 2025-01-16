"كنا أصدقاء لمدة 50 عاماً" .. جيل بايدن تعرب عن خيبة أملها في بيلوسي

في تصريحات نادرة، أعربت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن عن خيبة أملها تجاه رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، مشيرة إلى العلاقة التي شابها التوتر بين زوجها الرئيس جو بايدن وبيلوسي بعد انتهاء مسيرته الرئاسية وعدم ترشحه لانتخابات 2024.

وقالت السيدة جيل في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، نُشرت أمس الأربعاء: "كنا أصدقاء لمدة 50 عامًا، وكان الأمر مخيبًا للآمال".

تأتي تصريحاتها بعد أن أثارت بيلوسي جدلًا في يوليو الماضي عندما صرحت لقناة MSNBC بأن الرئيس بايدن قد يفكر في عدم الترشح مجددًا، مما زاد من الضغوط على الديمقراطيين.

وقالت بيلوسي حينها: "الأمر متروك للرئيس ليقرر، لكن الوقت ينفد".

وكشفت جيل بايدن في المقابلة عن التحديات التي واجهها بايدن خلال أسابيع الصيف، إذ تعرض لضغوط داخلية من الحزب الديمقراطي للتنحي.

وأوضحت: "تعلمت الكثير عن الطبيعة البشرية خلال هذه الفترة، وشعرت بخيبة أمل كبيرة مما حدث".

وفي إشارة إلى علاقتها مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ذكرت السيدة الأولى تفاصيل حوار دار بينهما خلال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، حيث قالت: "نحن نحترم المؤسسات والتقاليد، وهذا ما يميزنا".

على الرغم من خلافاتهما، أشادت بيلوسي بقيادة بايدن عقب خطاب الوداع، ووصفت فترة رئاسته بأنها "تاريخية" ومليئة بالإنجازات التي عززت أمل الأمة ووحدتها. وكتبت عبر منصة X: "الرئيس بايدن هو أحد أهم القادة في تاريخ أمريكا".

تطرقت جيل بايدن أيضًا إلى دور زوجها في اتخاذ القرارات المصيرية، بما في ذلك العفو عن ابنهما هانتر في اللحظات الأخيرة من رئاسته.

وأكدت: "لقد واجه جو صعوبة كبيرة في هذا القرار، لكن الظروف تغيرت، وكان من الواضح أن الجمهوريين لن يتوقفوا".

وختمت السيدة الأولى حديثها برؤية عاطفية لما تريد أن يُذكر عن عائلتها: "آمل أن يتذكر الناس جو كرئيس قوي ومتسم بالنزاهة، وأنا كأم، وجدة، وصديقة، تعكس دور المرأة في المجتمع".