أسوأ من ضربة نووية.. ترامب: سيتم العثور على المزيد من الجثث في حرائق لوس أنجلوس

في مقابلة مثيرة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس "أسوأ بكثير مما يمكنك رؤيته على شاشة التلفزيون"، حتى أنه ذهب إلى حد القول إنها أعظم مما لو تعرضت المدينة لضربة نووية، مؤكداً انه سيتم العثور على المزيد من الجثث.

وكانت الحرائق، التي بدأت في لوس أنجلوس في 7 يناير، الأكبر في تاريخ كاليفورنيا. وحتى اليوم، احترق أكثر من 16000 هكتار من الأراضي، وفقد ما لا يقل عن 24 شخصًا، ودُمر أكثر من 12000 مبنى، بما في ذلك منازل العديد من المشاهير البارزين.

كارثة ساحقة

وقد عزا خبراء الأرصاد الجوية الانتشار السريع للنيران إلى الظروف الجافة والرياح، مما حول الوضع إلى كارثة ساحقة.

المزيد من الجثث

وقال ترامب في مقابلة من قناة نيوزماكس: "إن الأمر أسوأ بكثير مما تراه على شاشة التلفزيون، إذا كان هذا معقولاً. لقد بدأت بالفعل في ارتداء قبعة المطور لأن الأمر يبدو حرفياً - لقد رأيت للتو بعض الصور المحمية للغاية". كان الرئيس المنتخب مذهولاً بشكل واضح من الدمار، وأضاف: "سنفعل أشياء في لوس أنجلوس".

كما توقع ترامب أنه مع انقشاع الدخان "سيتم العثور على المزيد من الجثث"، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس بيست".

وتسببت حرائق الغابات في أضرار واسعة النطاق، حيث وصلت الخسائر في الممتلكات والتقديرات الاقتصادية إلى 275 مليار دولار. تم تشريد الآلاف من العائلات، وتحولت أحياء بأكملها إلى رماد.

قنبلة نووية ضخمة

وبحسب صحيفة " ذا هيل " الأمريكية تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي انتقد فيه مؤخرًا مسؤولي كاليفورنيا بشأن تعاملهم مع حرائق منطقة لوس أنجلوس، وأبرزهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم,

كما تحدث ترامب عن الدمار بعبارات نادرًا ما نراها من شخصية عامة، قائلاً: "أعتقد أنه ضرر أكبر مما لو تعرضوا لضربة بسلاح نووي. لم أر شيئًا كهذا من قبل. أميال وأميال شاسعة من المنازل احترقت تمامًا. لا يوجد شيء قائم".

وأوضح ترامب "يبدو الأمر حرفيًا وكأنه قنبلة، تم إسقاط قنبلة نووية ضخمة فوقهم. الشيء الوحيد الذي بقي صامدًا هو بضعة مداخن. وبالمناسبة، تم تدمير معظم المداخن أيضًا".

وكشف ترامب أيضًا أنه كان من الممكن تجنب الحرائق من خلال إدارة الغابات بشكل أفضل . وكرر موقفه الراسخ بأن كاليفورنيا فشلت في إدارة غاباتها بشكل صحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمع الأشجار المتساقطة وإزالة الحطام.