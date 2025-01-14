ترامب: سألتقي بوتين "قريبًا جدًا" بعد التنصيب

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريبًا جدًا" بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.

ولم يحدد موعدًا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترامب في مقابلة مع "نيوزماكس" عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "هناك استراتيجية واحدة فقط، والقرار بيد بوتين. لا أعتقد أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور؛ لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي، وسيكون اللقاء قريبًا جدًا. كنت أرغب في فعل ذلك في وقت أقرب، لكن يجب أن أتولى الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

من جانبه، قال مايك والتز، عضو مجلس النواب الأمريكي، الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الأحد، إنه يتوقع مكالمة بين ترامب وبوتين في "الأيام أو الأسابيع المقبلة".

تسببت الحرب في أوكرانيا في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، وأثارت أكبر خلاف في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.