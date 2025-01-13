"شياطين النار" تضرب لوس أنجلوس ومخاوف من حرائق متفجرة

أظهرت لقطات مرعبة من تلال لوس أنجلوس أعاصير نارية يطلق عليها "شياطين النار " تجتاح منطقة باسيفيك باليساديس وتتسبب في اشتعال حرائق قد تتطور إلى متفجرة بينما يستعد رجال الإطفاء لمزيد من الدمار.

وتعرضت عدة مناطق في كاليفورنيا لحرائق عارمة أودت بحياة 24 شخصًا وأدت إلى فرار أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم.

ومع تزايد المخاوف من المزيد من الدمار مع توقع هبوب رياح شديدة في الأيام المقبلة، تظهر لقطات صادمة كيف تتسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة القصوى في خلق حرائق مرعبة وفق صحيفة "ذا صن".

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة مروحية إخبارية فوق وادي سان فرناندو حرائق مستعرة تتحول بفعل الرياح إلى قمع يشبه الأعاصير.

بينما تستمر النيران في الاشتعال على الأرض، ترتفع ألسنة اللهب التي تحملها الرياح عالياً في السماء وتهدد بإشعال أي شيء كان خارج نطاق الوصول في السابق.

وتحدث هذه الظاهرة المعروفة أيضًا باسم شياطين النار عندما تشتعل الحرائق بشدة لدرجة أنها يمكن أن تخلق نظامًا جويًا خاصًا بها بفضل الحرارة الشديدة وتغير الضغوط الجوية.

وأوضح عالم الأرصاد الجوية داني روبيرتي من وكالة أنباء كيه سي إيه إل : "الحرارة شديدة للغاية لدرجة أن الهواء يبدأ في الارتفاع ويبدأ في سحب الهواء المحيط ... مما يخلق نوعًا من الدوامة الدوارة".

وقال إن "الجسيمات الموجودة تتحرك بشكل أسرع من تلك الموجودة في الخارج، وهذا ما يجعل الهواء يدور بشكل أسرع ويعطي مظهر الإعصار ".

وأشار روبيرتي إلى أن هذه الشهب النارية يمكن أن ترتفع إلى مئات الأقدام في الهواء، لكن ذلك لا يستمر إلا لبضع دقائق في كل مرة.

لكن مع احتواء 13% فقط من حريق باليساديس بعد ستة أيام، حذر رئيس الإطفاء في باسادينا من أن المزيد من الحرائق قد تستمر في الاشتعال مع وصول المنطقة إلى "مفترق طرق".

وقال تشاد أوغستين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بمجرد أن نتجاوز ليلة الأربعاء، سأقول،" واو، لقد نجحنا وهذه الحرائق تحت السيطرة تقريبًا "وبعد ذلك سنقضي الأسبوعين المقبلين في تنظيف النقاط الساخنة والجمر - أو ستشتعل هذه الحرائق يوم الثلاثاء أو الأربعاء مع هذه الظروف الجوية المتزايدة".

ويضيف إن الطقس ليس في صالحهم، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس من "وضع خطير بشكل خاص"، كما حذرت الناس من "نمو الحرائق المتفجرة".

وقال أرييل كوهين، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لصحيفة لوس أنجلوس تايمز : "ستكون هناك إمكانية لنمو الحرائق المتفجرة مع عودة هذه الرياح".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرًا باللون الأحمر لثلاث مناطق عبر فينتورا ومقاطعة غرب لوس أنجلوس، وهو نفس شدة هبات الرياح القوية التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تؤثر هبات الرياح التي تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة على معظم المناطق الساحلية، ولكن قد تصل إلى 70 ميلا في الساعة في جبال لوس أنجلوس وفينتورا.

ونتيجة لهذا التوقع الذي وصفته الوكالة بـ "طقس الحرائق الحرج"، أشارت إلى أن الرياح الشديدة قد تتسبب في اندلاع مجموعة جديدة من الحرائق، مما يهدد أحياء جديدة.

وكشف رئيس كتيبة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا برنت باسكوا كيف يعمل رجال الإطفاء بلا هوادة ليس فقط لإخماد النيران المستعرة ولكن أيضًا لإطفاء الجمر الذي يشكل تهديدًا كبيرًا أثناء الرياح العاتية.

وقال لبي بي سي إن المروحيات تطلق مواد إخماد الحرائق والماء فوق المنطقة لتغطي الأماكن حتى بدون دخان أو لهب لمنع التقاط الجمر ونقله بعيدًا لبدء حرائق جديدة.

ومع تزايد المخاوف من اندلاع حرائق جديدة، منع المسؤولون الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من العودة قبل يوم الخميس على أقرب تقدير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي زعم فيه تقرير أن حريق باليساديس ربما بدأ بسبب الألعاب النارية التي أطلقت عشية رأس السنة الجديدة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن علامات الحروق التي خلفتها الحرائق السابقة التي يُعتقد أنها اندلعت بسبب الألعاب النارية ربما أعيد إشعالها بسبب الرياح القوية.

وأكد مسؤولون أن ثلاثة حرائق غابات لا تزال مستمرة دون احتواء وتنتشر في مناطق هيرست وباليساديس وإيتون.

تم إرسال 1000 جندي إضافي للمساعدة في التصدي لحرائق الغابات حيث أعلن جافين نيوسوم أن حوالي 2500 من أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا سينضمون إليهم.

وشارك أكثر من 15 ألف رجل إطفاء في مكافحة الحرائق بمساعدة ضباط الطرق السريعة وفرق النقل.

وتم استخدام أكثر من 1350 سيارة إطفاء و80 طائرة لإخماد الحرائق الهائلة.

ووصف روبرت لونا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، بعض أجزاء المقاطعة بأنها "تبدو مثل مناطق حرب"، وذلك أثناء إعطائه تحديثاً في إفادة يومية.

وقال إن حرائق الغابات من المرجح أن تكون أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة من حيث "التكلفة والحجم والنطاق".

وبالإضافة إلى إشعارات الإخلاء في حالات الطوارئ، تم إصدار تحذيرات للمدنيين بشأن شرب مياه الصنبور في بعض المناطق المتضررة من الحرائق.

أصدرت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس إشعارات "عدم الشرب" لمنطقتين بريديتين بالقرب من حريق باليساديس، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

فمن الممكن أن تجد الملوثات المرتبطة بالحرائق، بما في ذلك البنزين والمركبات العضوية المتطايرة الأخرى، طريقها إلى أنظمة المياه المتصلة بالمنازل.