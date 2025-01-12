واحدة من أسوأ الكوارث في أمريكا.. ترامب يخرج عن صمته بشأن حرائق لوس أنجلوس

خرج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن صمته أخيرا بشأن حرائق لوس أنجلوس التي التهمت المدينة الواقعة على الساحل الغربي، بعد أن فشل في الرد على حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لزيارة المدينة المدمرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إحباطه إزاء حرائق في جنوب كاليفورنيا ، واصفًا إياها بأنها "واحدة من أسوأ الكوارث" في التاريخ الأمريكي.

وانتقد ترامب، في تغريدة على موقع "تروث سوشيال"، السلطات المحلية لعجزها عن احتواء الحرائق التي أودت بحياة الكثيرين ودمرت آلاف المنازل وأجبرت السكان على الإخلاء الجماعي.

وكتب ترامب: "لا تزال الحرائق مشتعلة في لوس أنجلوس، والساسة غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها. اختفت آلاف المنازل الرائعة، وسيضيع المزيد قريبًا. هناك موت في كل مكان. لا يمكنهم إخماد الحرائق. ما الخطأ فيهم؟"

ويأتي ذلك بعد أن دخل جافين نيوسوم في خلاف مع ترامب بشأن الحرائق.

ودعا ترامب، الجمعة، لزيارة المدينة لتفقد الدمار الذي خلفته حرائق الغابات.

وكتب نيوسوم في رسالة: "بروح هذا البلد العظيم، يجب ألا نسيس المأساة الإنسانية أو ننشر معلومات مضللة من الهامش".

وأضاف "إن مئات الآلاف من الأمريكيين - الذين نزحوا من منازلهم ويشعرون بالخوف على المستقبل - يستحقون أن يروا جميعاً نعمل لصالحهم لضمان التعافي السريع وإعادة البناء."

ونقلت صحيفة نيويورك بوست، عن مسؤولين أن 16 شخصًا لقوا مصرعهم حتى الآن، ونزح ما يقرب من 200 ألف من السكان.

وقد احترق أكثر من 35 ألف فدان - وهي مساحة تبلغ ضعف مساحة مانهاتن ونصف.

تمديد العلم الأحمر

وقد تتفاقم الحرائق قريبًا، حيث تم تمديد العلم الأحمر وتحذير مراقبة الحرائق الذي تم إصداره في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت إلى ليلة الأربعاء مما أثار مخاوف من المزيد من الدمار.

وستؤثر رياح سانتا آنا بشكل كبير على مجتمعات الجبال والسفوح في لوس أنجلوس ومقاطعة فينتورا وستشعر بها بشكل أقوى في جبال سانتا سوزانا وجبال سان غابرييل.

تزايد سرعة الرياح

وقالت عالمة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية روز شونفيلد لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إن المدة العامة لهذا الأمر لا تبدو جيدة .إن مصدر قلقنا هو تزايد سرعة الرياح الليلة ثم يوم الاثنين وحتى الأربعاء."

وكشفت الوكالة الفيدرالية أيضًا أن الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي أثرت على بعض معدات الراديو والمراقبة الخاصة بها، مما أدى إلى تأخير عمليات الرصد.

من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 70 ميلاً في الساعة، مما قد يدفع حريق إيتون إلى الجنوب من ألتادينا.

وقد أدى هذا، إلى جانب نقص هطول الأمطار الكبيرة لأكثر من ثمانية أشهر، إلى توليد ظروف مواتية حولت الحرائق إلى جحيم أتى على أحياء بأكملها.