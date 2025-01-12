حرائق لوس أنجلوس .. صور تظهر حجم الدمار الكارثي مع استمرار الاشتعال

استمرت حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الاشتعال بشكل خارج عن السيطرة، حيث اجتاحت خمسة حرائق على الأقل مساحة تزيد عن 45 ميلاً مربعاً.

اتّسع نطاق الحرائق الكثيرة المستعرة في لوس أنجلوس منذ خمسة أيام والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا، السبت لتطال مناطق كانت بمنأى من النيران.

أُجبر أكثر من 180 ألف شخص على الإخلاء بسبب حرائق باليساديس وإيتون وهيرست - من بين حرائق أخرى - التي أتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق مكتظة بالسكان.

وأتت هذه الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمّرة أكثر من 12 ألف مبنى و15 ألف هكتار من الأراضي.

تُظهر صور الكارثة، التي من المرجح أن تُصنف على أنها الأكثر تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس، حجم الدمار الهائل والأسى الذي خلفته.