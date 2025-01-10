قضية شراء الصمت.. ترامب ينجو من السجن والغرامة

أصدر قاض اليوم الجمعة حكما لا يقضي بسجن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أو فرض غرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب.

وأغلق حكم القاضي خوان ميرشان على ترامب (78 عاما) بالإفراج غير المشروط قضية كانت ألقت بظلالها على حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير.

ومن خلال حكم الإفراج غير المشروط، ستوضع الإدانة في السجل الدائم لترامب، دون أي عقوبة قانونية أخرى مثل الحبس أو الغرامة أو المراقبة.

ودفع ترامب ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة. وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل النطق بالحكم وهو يرتدي ربطة عنق حمراء بخطوط بيضاء "لقد كانت حملة سياسية شعواء. شوهت سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح".

وأضاف ترامب الذي لم يدل بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي "أنا بريء تماما، لم أرتكب أي خطأ".

وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولايات قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الخميس طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.

وسوف يمثل الحكم ذروة أول قضية جنائية على الإطلاق تُرفع ضد رئيس أمريكي سواء سابق أو حالي.

وفي مارس 2023، اتهم ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

وفاز ترامب في انتخابات الرئاسة في هذا العام على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي 30 مايو أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بجميع التهم الموجهة له. وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من طبيعة الاتهامات المبتذلة، فإن القضية كانت محاولة لإفساد انتخابات عام 2016.