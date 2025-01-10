نمو الوظائف في أمريكا يفوق التوقعات في ديسمبر والبطالة تنخفض إلى 4.1%

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مع انتهاء العام والسوق قوية، مما يعزز النهج الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن التوظيف الصادر اليوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 212 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني بعد تعديل بالخفض.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني. وتراوحت التقديرات بشأن الوظائف الجديدة في ديسمبر كانون الأول ما بين 120 ألف و200 ألف وظيفة.

وتباطأت عمليات التوظيف بعد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، تساعد متانة سوق العمل، التي تعكس في الغالب انخفاض معدل تسريح العاملين لمستوى قياسي، الاقتصاد من خلال دعم الإنفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة الأجور.

وينمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز كثيرا 1.8 بالمئة الذي يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل نمو غير تضخمي. لكن المخاوف تتزايد من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات أو زيادتها وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.