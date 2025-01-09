المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم في قضية "شراء الصمت"



رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك اليوم "الخميس" طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام ، ليصبح القرار بشأن التأجيل المحتمل لإصدار الحكم بيد المحكمة العليا الأمريكية.

ومثل قرار محكمة ولاية نيويورك انتكاسة لترامب الذي يتعين عليه الآن أن يعلق آماله في تجميد القضية على أعلى هيئة قضائية في البلاد حيث قام محاموه بمحاولة عاجلة مشابهة لتجنب الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة في محكمة في مانهاتن.

وقدم ممثلو الادعاء في مانهاتن طلبا إلى المحكمة العليا صباح اليوم يعترضون فيه على محاولة ترامب وقف إصدار الحكم.

ويأتي موعد إصدار الحكم قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لتنصيب ترامب ليبدأ الولاية الثانية له في الرئاسة. ومن المرجح أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى عدم صدور الحكم على ترامب قبل تنصيبه في العشرين من يناير.

وقد تفرض المحكمة العليا تعليقاً إداريا لإصدار الحكم بحق ترامب، وهو ما قد يمنح القضاة التسعة مزيداً من الوقت للنظر في طلبه وقف القضية، أو قد توافق رسميا على طلبه أو ترفضه. ومن الممكن أيضا ألا يتخذ القضاة أي إجراء قبل النطق بالحكم.

وأدين ترامب في مايو الماضي بعدد 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع للممثلة ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن لقاء قالت إنه جمعها بترامب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.

وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترامب في انتخابات 2016 عندما فاز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.







