بعد اقتراحه بضم كندا.. ترامب يريد تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"

في تصريح مثير للجدل مجدداً أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، وذلك بعد أن اقترح مسبقاً ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

وقد أثار هذا الإعلان، الذي صاحبه انتقادات لسياسات المكسيك التجارية والهجرة، جدلا على جانبي الحدود.

خليج أمريكا

وقال ترامب "سنقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. يا له من اسم جميل. وهو مناسب. إنه مناسب. يتعين على المكسيك أن تتوقف عن السماح لملايين البشر بالتدفق إلى بلادنا".

موعد مستقبلي

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تقوم "بمعظم العمل هناك" وزعم أن الخليج "ينتمي" إلى أمريكا. وأضاف الزعيم الجمهوري أن الإعلان الرسمي سيأتي "في موعد مستقبلي قريبًا".

وأثار اقتراح ترامب بإعادة تسميته انتقادات من المؤرخين وخبراء السياسة الخارجية، الذين أكدوا أن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تواجه ردود فعل دولية عنيفة.

انتقادات للمكسيك وتهديدات بالرسوم الجمركية

كانت هذه التعليقات جزءًا من انتقادات أوسع نطاقًا من جانب ترامب للمكسيك، التي وصفها بأنها "مكان خطير للغاية".

كما كرر شكواه القديمة بشأن العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا، مهددًا بفرض تعريفات جمركية باهظة على البلدين.

وقال ترامب، متهمًا كندا بأنها طريق لتهريب المخدرات:"سنفرض تعريفات جمركية خطيرة للغاية على المكسيك وكندا ". "المخدرات التي تمر عبرها أعداد قياسية".

استقالة ترودو تثير الحديث عن الاندماج

ولم تتوقف تصريحات ترامب عند المكسيك، فقد طرح فكرة اندماج الولايات المتحدة وكندا بعد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

قناة بنما وشراء جزيرة غرينلاند

كما أعلن ترامب مسبقا نيته إعادة السيطرة على قناة بنما وشراء جزيرة غرينلاند الدنيماركية خلال فترة رئاسته القادمة.