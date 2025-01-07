واشنطن تسعى لمبادلة 3 أمريكيين محتجزين في أفغانستان بنزيل في غوانتانامو

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن مع أفغانستان لمبادلة ثلاثة أمريكيين محتجزين في أفغانستان بسجين بارز واحد على الأقل محتجز في غوانتانامو يتردد أنه كان من معاوني أسامة بن لادن.

ولم يرد ممثلون للبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلبات للتعليق على هذا التقرير، كما لم يرد ممثلو حركة طالبان الأفغانية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إعادة ثلاثة أمريكيين جرى احتجازهم في عام 2022، وهم ريان كوربيت وجورج جليزمان ومحمود حبيبي، مقابل تسليم محمد رحيم الأفغاني.

وألقت السلطات الأفغانية القبض على كوربيت وحبيبي في واقعتين منفصلتين في أغسطس 2022، بعد عام من سيطرة طالبان على كابول وسط انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية، واحتجزت السلطات جليزمان في وقت لاحق من العام ذاته في أثناء زيارته لأفغانستان بغرض السياحة.

ووُصف الأفغاني بأنه كان قيادياً كبيراً في تنظيم القاعدة، واحتجزته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قبل نقله إلى غوانتانامو في عام 2008.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن محادثات المبادلة بدأت في يوليو الماضي، وحضرت هذه المصادر إفادة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الشهر الماضي.

يأتي هذا التقرير بعد أن أرسلت إدارة بايدن، أمس الاثنين، 11 من المحتجزين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان، وهو ما خفض عدد المحتجزين في المنشأة الواقعة في كوبا إلى النصف تقريبا في إطار جهود لإغلاقها بينما يستعد الرئيس لترك منصبه في 20 يناير الجاري.