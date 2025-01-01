ترامب: حادث نيو أورليانز "شر خالص"

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حادث الدهس الذي شهدته نيوأوريانز بأنه "شر خالص"، مؤكداً أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة تشهد معدل جريمة لم تشهده من قبل".

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء، عندما دهست شاحنة صغيرة حشداً من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقاً في "عمل إرهابي".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إن الرجل سائق الشاحنة الذي فر في بادئ الأمر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة "قتل"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم أن سائق شاحنة صغيرة حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وقالت: "كان عازماً بشدة على التسبب في مجزرة".

وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة الفدرالية في بيان: "هذا الصباح، اقتحم شخص بسيارته حشداً من الناس في شارع بوربون في نيو أورلينز، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين".

وأضافت: "ثم حصلت مواجهة بين الشخص وقوات إنفاذ القانون المحلية وقد قتل. إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو وكالة التحقيق الرئيسية، ونعمل مع شركائنا على التحقيق في الأمر بوصفه عملاً إرهابياً".

وقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجراً (09,15 بتوقيت غرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم "الحي الفرنسي".