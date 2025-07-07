ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس إلى 78 قتيلاً بينهم 28 طفلاً

تواجه فرق البحث عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد السيول التي اجتاحت وسط تكساس احتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية ا، بعد كارثة أودت بحياة 78 شخصا على الأقل بينهم 28 طفلا.

ومشطت فرق البحث ضفاف الأنهار المُغطاة بالطين، وحلقت بالطائرات فوق المناطق المُتضررة في اليوم الرابع من البحث عن ناجين بعد السيول التي بدأت يوم الجمعة.

وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير إن معظم القتلى من بلدة كيرفيل الواقعة على ضفاف نهر هيل كانتري في تكساس. وتحول نهر جوادالوبي، الذي يمر عبر كيرفيل، إلى سيل جارف في أقل من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر أمس الأحد، أعلن مسؤولو الولاية عن 10 وفيات أخرى مرتبطة بالسيول في أربع مقاطعات مجاورة في جنوب وسط تكساس، وأن 41 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين خارج مقاطعة كير.

وتوقع فريمان مارتن، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس، ارتفاع عدد القتلى مع انحسار مياه الفيضانات وتسارع وتيرة عمليات البحث. وحذرت السلطات من أن استمرار هطول الأمطار، ولو بنسبة أقل من سيول يوم الجمعة، ربما يؤدي إلى سيول جديدة نظرا لتشبع المنطقة بالمياه.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في تحذير لها أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد تتسبب في مزيد من السيول في جميع أنحاء المنطقة على مدار اليوم الاثنين.

وحذر مسؤولو إدارة الطوارئ في الولاية يوم الخميس الماضي ، قبل عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري ، من أن مناطق من وسط تكساس معرضة لاحتمال هطول أمطار غزيرة وسيول، وذلك بناء على توقعات للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.