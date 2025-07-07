نهر الموت.. مشهد مرعب لتضخم نهر تكساس في دقائق معدودة

انتشر مقطع فيديو مرعب يظهر كيف ارتفع منسوب نهر الموت في تكساس إلى أكثر من 30 قدماً في 45 دقيقة فقط قبل أن يودي بحياة مالا يقل عن شخصاً على الأقل، بما في ذلك الأطفال.

توفي 40 شخصاً بالغاً و28 طفلاً منذ الساعات الأولى من صباح الرابع من يوليو - عندما تسبب هطول الأمطار السريع في ارتفاع نهر غوادالوبي لأكثر من 30 قدماً فوق مستواه الطبيعي في أقل من ساعة وفق ديلي ميل.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث بشكل محموم عن 41 ضحية مفقودة، بما في ذلك 11 فتاة كن في معسكر ميستيك، وهو معسكر صيفي يقع على طول النهر في مقاطعة كير، عندما وقعت المأساة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم 4 يوليو، ونشر على موقع "X"، ارتفاع منسوب المياه من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة مساء بمعدل ينذر بالخطر، حيث أصبحت المركبات والسكان المحليين في الخلفية محاصرين خلف النهر.

من حوالي الساعة 5:15 إلى 5:20 مساءً يمكن رؤية المياه العكرة وهي تجتاح الطريق بينما تبتلع تمامًا الأشجار والشجيرات الصغيرة في طريقها وعلى مدى الدقائق العشرين التالية، تزحف المياه إلى أعلى الطريق الضيق بينما يفر المتفرجون من المشهد المدمر، وبعد مرور ساعة كاملة، لم يتبق سوى قمتي شجرتين ظاهرتين بينما كانت مياه الفيضانات تتدفق عبر المنطقة.

وحذر مسؤولون في مقاطعة كير منذ ذلك الحين من أن المنطقة القريبة من جونسون كريك ونهر غوادالوبي قد ترتفع بمقدار قدمين إضافيتين بسبب الأمطار القادمة، حيث أعلنوا عن موجة جديدة من عمليات الإخلاء.

ونصح نيم كيد، رئيس قسم إدارة الطوارئ في ولاية تكساس، مقاطعة كير بالاستعداد لمزيد من الأمطار القاتلة التي أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 80 شخصاً.

وقال كيد في مؤتمر صحفي "هناك تقارير غير مؤكدة حتى الآن عن دخول المزيد من المياه، وكما ذكر المحافظ، لا تزال الأمطار تهطل على المنطقة".

وحث السكان المحليين في وسط تكساس على التوجه إلى أرض مرتفعة بعد تحذيرات أخرى من الفيضانات المفاجئة نتيجة لهطول المزيد من الأمطار على أرض مشبعة بالمياه.

وفي السادس من يوليو، توقع قسم إدارة الطوارئ في ولاية تكساس أن يصل عدد القتلى نتيجة الفيضانات الكارثية إلى أكثر من 100 شخص .

وحذر مسؤولون في مقاطعة كير منذ ذلك الحين من أن المنطقة القريبة من جونسون كريك ونهر غوادالوبي قد ترتفع بمقدار قدمين إضافيتين بسبب الأمطار القادمة، حيث أعلنوا عن موجة جديدة من عمليات الإخلاء.

وتختلف تقديرات القتلى بشكل كبير عن الرسالة التي يعلنها مسؤولو الولاية علناً، حيث يصرون على أنهم ما زالوا يبحثون عن أشخاص على قيد الحياة، ويرفضون القول إن جهود الإنقاذ تحولت إلى انتشال الرفات.

وقال مصدر حكومي إنه سيتم أيضًا استخدام اختبار الحمض النووي للمساعدة في تحديد هوية رفات ضحايا الفيضانات.

وطلب من العائلات سحب عينات من الدم أو سجلات أخرى للمساعدة في التعرف على جثث أحبائهم الذين تم انتشالها.