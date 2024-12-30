جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في 9 يناير

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.

وتوفي كارتر أمس الأحد عن عمر ناهز 100 عام.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطنياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن بايدن سيرثي كارتر في الجنازة التي ستقام بعد مراسم على مدى ثمانية أيام في جورجيا وواشنطن.

تولى الديمقراطي كارتر الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

وشهدت رئاسته، التي استمرت فترة واحدة، توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 والتي جلبت بعض الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن كارتر سيدفن في جورجيا بعد انتهاء المراسم في الكاتدرائية.

