24 قتيلاً وفقدان 25 في فيضانات مروعة بتكساس

تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة على طول نهر جوادالوبي في ولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، إضافة إلى 25 شخصاً أدرجوا في عداد المفقودين في مخيم صيفي للفتيات يقع على ضفاف النهر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفيضانات كانت مروعة وصادمة.

وأضاف في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن إدارته تعمل مع حاكم تكساس، غريغ أبوت، لرعاية الضحايا.

وارتفع منسوب نهر «جوادالوبي» 8 أمتار خلال 45 دقيقة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة.

وحتى مساء الجمعة، أنقذت فرق الطوارئ أو أجلت 237 شخصاً، من بينهم 167 شخصاً بطائرات هليكوبتر.

ومع توقع هطول أمطار إضافية في المنطقة، حذرت السلطات من أن خطر الفيضانات المفاجئة مستمر، ويمتد من سان أنطونيو إلى واكو خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة.

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