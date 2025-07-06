موجة الحرائق.. جهود الإطفاء وإخلاء السكان مستمرة في دول عدة

قالت فرقة الإطفاء والسلطات اليونانية، إن رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في جزيرة إيفيا اليونانية أدى إلى إخلاء قريتين من سكانهما، أمس.

وذكر مسؤول في فرقة الإطفاء شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السلطات نشرت أكثر من 160 فرداً و46 شاحنة وخمس طائرات إطفاء في جنوب إيفيا الواقعة شرقي أثينا لإخماد الحريق.

وكانت إيفيا قد أُدرجت على قائمة لعدة مناطق يونانية صارت في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق غابات محتملة جرّاء هبوب رياح عاتية.

وأمرت السلطات بإخلاء قريتي تساكوي ومنطقة ليمنيوناس السكنية الموسمية الساحلية في الساعات الأولى من صباح أمس.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية، أمس، السيطرة على الحرائق المدمرة في محافظة إزمير، بينما تتواصل جهود مكافحة الحرائق في محافظة هاتاي بجنوب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن أجهزة الطوارئ في ولاية هاتاي عملت طوال الليل من أجل إخماد حريق اندلع عصر الجمعة في غابة بدورتيول.

وكان الحريق انتشر بسرعة في الغابات الجافة جرّاء الرياح العاتية. وقال حاكم هاتاي، إنه جرى إخلاء 9 مناطق خاصة بالرعي، وتم إجلاء نحو ألفي شخص حتى الآن.

وأدت الأحوال الجوية وتضاريس المنطقة الجبلية إلى تعقيد جهود الإطفاء التي شارك فيها أكثر من ألف فرد طوارئ.

وقال وزير الغابات إبراهيم يوماكلي، إن مئات الحرائق اندلعت في الأيام الأخيرة بتركيا، وكان عشرة منها حرائق غابات كبيرة. وكانت محافظة إزمير الأشد تضرراً، مشيراً إلى وفاة عامل غابات في المستشفى متأثراً بجروحه.

في الأثناء، قال لاري ليثا، مأمور شرطة مقاطعة كير بولاية تكساس الأمريكية، إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جرّاء السيول على طول نهر جوادالوبي.

وقالت السلطات المحلية بولاية تكساس، إن قرابة 24 فتاة اعتبرن في عداد المفقودين في مخيم صيفي مطل على النهر. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 30 سنتيمتراً.

وأفاد دالتون رايس، رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، بأن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، ما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

وأضاف: حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جداً لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار.. حدث هذا في غضون أقل من ساعتين.

كما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس، إن منخفضاً جوياً أطلسياً تحول إلى العاصفة المدارية شانتال، ومن المتوقع أن تتحرك عبر ساحل ولاية ساوث كارولاينا صباح اليوم الأحد.

وذكر المركز، أن العاصفة المدارية التي تبلغ سرعتها القصوى للرياح 64 كيلومتراً في الساعة، على بعد حوالي 241 كيلومتراً جنوب شرقي تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.

على صعيد متصل، بدأت السلطات الألمانية، إخلاء بلدة أخرى بسبب حريق غابات كبير اندلع على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج.

وصرح مسؤولون في منطقة مايسن، بأن خدمات الطوارئ تتوقع إخلاء حوالي 45 شخصاً من منازلهم في قرية ياكوبستال بانهوف في ولاية سكسونيا. واندلع حريق الغابات في منطقة جوريشهايده، وكانت منطقة تدريب عسكرية في السابق.

وقال مسؤولون إنه لم تلحق أي أضرار بالمباني السكنية في بلدة هايدهويسر، التي تم إخلاؤها بالفعل، حيث تسيطر فرقة الإطفاء على الوضع، لكن هذا يعتمد على اتجاه الرياح.

وتم نشر حوالي 400 فرد من أفراد الإطفاء والوكالة الألمانية للإغاثة التقنية ومنظمات إغاثة أخرى، بعد أن امتد الحريق ليصل إلى 1000 هكتار منذ اندلاعه في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي.