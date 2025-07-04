ترامب وزيلينسكي يناقشان الأسلحة وتصعيد الضربات الروسية

ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الجمعة" أسلحة الدفاع الجوي وتصعيد الضربات الروسية على أوكرانيا.

وتأتي مكالمتهما بعد يوم من تصريح ترامب بأنه أجرى محادثة مخيبة للآمال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشنت روسيا "الخميس" أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على كييف بعد ساعات من محادثة ترامب مع بوتين.

وأثار قرار واشنطن بوقف بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تحذيرات من كييف من أن هذه الخطوة ستضعف قدرتها على التصدي للضربات الجوية والتقدم في ساحة المعركة.

وقالت ألمانيا إنها تجري محادثات بشأن شراء أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت لسد الفجوة.

وتحدث ترامب مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس "الخميس"، وفقا لما نقلته مجلة شبيجل عن مصادر حكومية.

وذكرت المجلة اليوم "الجمعة" أن الزعيمين ناقشا الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز دفاعها الجوي، بالإضافة إلى قضايا التجارة.



