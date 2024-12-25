النسر الأصلع.. أميركا تصحح خطأ تاريخياً بعد 242 عامًا

وقع الرئيس بايدن مؤخرًا على قانون جديد يجعل النسر الأصلع الطائر الوطني الرسمي للولايات المتحدة، حيث انضم إلى الوردة كزهرة وطنية، والبلوط كشجرة وطنية.

القانون الجديد يعترف رسميًا بالنسر الأصلع كرمز وطني، وهو ما يعزز مكانته التي كانت غير رسمية منذ ظهوره على الختم العظيم في عام 1782، بالإضافة إلى ذلك، يظل النسر الأصلع محميًا بموجب قانون معاهدة الطيور المهاجرة وقانون حماية النسر الأصلع والذهبي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتصحيح خطأ فادح فيما يمكن وصفه بأنه ظلم لأبرز رمز للبلاد. في جميع أنحاء العالم، كان من المفترض أن يكون النسر الأصلع هو الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يكن كذلك من الناحية القانونية. في عام 1782، تم اختيار النسر الأصلع من قبل الآباء المؤسسين لأميركا لتزيين ختم الولايات المتحدة، ولكن لم يكن الطائر رمزًا وطنيًا من الناحية القانونية.

رحلة طويلة

لمدة 242 عامًا، ظل النسر الأصلع الأمريكي باعتباره طائرًا وطنيًا مجرد افتراض، فقط بعد أن قام الباحثون ومؤلفو كتاب النسر الأصلع بإبلاغ مجلس الشيوخ بذلك، أدركت السلطات الخطأ الفادح، على مر السنين، كانت هناك محاولات لمنح النسر وضعًا رسميًا، لكنها لم تنجح أبدًا.

لكن بعد سنوات من الضغط، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار، بالتصويت بالإجماع.

ولم تكن أميركا أول من اعتمد النسر كرمز وطني؛ بل يعود استخدامه إلى العصر الروماني، عندما ظهر على العديد من القطع الأثرية.

واختار المؤسسون الأميركيون النسر الأصلع على وجه التحديد نظرًا لأن هذا الطائر يعيش ويتكاثر في المقام الأول داخل الولايات المتحدة، مع وجود عدد قليل منه في كندا والمكسيك، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.

مهدد بالانقراض

لمدة عقود عديدة، كان النسر الأصلع عتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهل البشري، استخدام المبيدات الحشرية، إطلاق النار المتعمد، اصطدام السيارات وخطوط الكهرباء، وفقدان الموائل للتكاثر والبحث عن الطعام، ففي عام 1940، أقر الكونجغرس قانون حماية النسر الأصلع، الذي جعل امتلاك أو قتل أو بيع الطيور أمرًا غير قانوني. ولكن في ذلك العقد، ظهر تهديد جديد وهو مبيد الحشرات DDT.

بحلول عام 1963، كان هناك عدد قياسي منخفض بلغ 417 زوجًا من الطيور المتعششة في الولايات الـ 48 السفلى. بعد أن حظرت الولايات المتحدة استخدام مادة DDT في عام 1972 (وكندا في العام التالي)، زاد عدد النسور الصلعاء بشكل كبير، وبحلول عام 2007، تم حذفها من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض واعتبارها "متعافية" رسميًا.

وزادت الأعداد بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث تقدر الأرقام الحالية حوالي 316,700 فردًا و71,400 زوجًا متداخلاً.

تاريخ الرمز

بعد تأسيس الولايات المتحدة عام 1776، حاولت ثلاث لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى ختم رسمي يرضي الكونغرس، في نهاية المطاف، قام تشارلز تومسون، سكرتير الكونغرس آنذاك، بدمج عناصر من المقترحات الثلاثة في ما يعرف الآن باسم الختم العظيم، والذي يتميز بنسر في المقدمة والوسط، يمسك بغصن زيتون وسهام في مخالبه. اعتمد الكونغرس التصميم في عام 1782، مما أدى إلى ترسيخ مكانة النسر الأصلع كرمز أمريكي.

وظلت شعبية هذا النوع في ازدياد مستمر منذ ذلك الحين حيث يمكن رؤية النسر الأصلع اليوم وهو يزين جميع أنواع البضائع الأمريكية، ويستخدم كتميمة لمئات المدارس، بل ويحلق فوق الأحداث الرياضية الكبرى.

الوردة كزهرة وطنية، والبلوط كشجرة وطنية، ولكنها لا تعترف قانونيًا بأي طائر وطني.