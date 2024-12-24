أمريكا.. أمواج عاتية وفياضانات تضرب ساحل كاليفورنيا

تعرض الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا الأمريكية لأمواج عالية وفيضانات جارفة، حيث أصدرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية تحذيراً بشأن "أجواء الشاطئ الخطيرة والمهددة للحياة" في المنطقة.

وتوقعت خدمة الطقس "أمواجاً عالية جداً، وتيارات مائية قوية، وأمواجاً مفاجئة، وفيضانات ساحلية حتى اليوم الثلاثاء لجميع الشواطئ على طول ساحل المحيط الهادئ."

وفي سانتا كروز، جنوب سان فرانسيسكو، انفصل جزء من رصيف بسبب الأمواج القوية، مما دفعه إلى المحيط مع ثلاثة أشخاص سقطوا في البحر، تم إنقاذ شخصين بينما تمكن الثالث من انقاذ نفسه، وأفادت التقارير أنه لم يصب أي شخص بإصابات خطيرة.

وتم إبلاغ حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم بالانهيار وقام بتنسيق المساعدات مع السلطات المحلية، وفقا لمكتبه.

وبالإضافة إلى الأمواج العالية على الساحل، تتوقع خدمة الطقس تساقط الأمطار الغزيرة في المنطقة حتى صباح اليوم الثلاثاء، مع احتمال حدوث فيضانات طفيفة وانهيارات أرضية.