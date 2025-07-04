الملاكم المكسيكي تشافيز فى قبضة الأمن الداخلي الامريكي

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن ضباط الهجرة ألقوا القبض على الملاكم المكسيكي خوليو سيزار تشافيز جونيور وتجرى حاليا إجراءات ترحيله سريعا من البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن تشافيز، مواطن مكسيكي، صدرت بحقه مذكرة اعتقال صادرة في المكسيك بسبب ما وصفته بتورطه في الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات.

وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلية "في عهد الرئيس دونالد ترامب، لا أحد فوق القانون بما في ذلك الرياضيون المشهورون عالميا".

وتعهد الرئيس الجمهوري باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بأعداد قياسية. ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد النازحين قسرا حول العالم نتيجة للصراعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية نحو 123 مليون شخص، وهو رقم قياسي. وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى ضمان هجرة إنسانية ومنظمة لهم، وتتدخل عند الحاجة.

وتشافيز جونيور (39 عاما) هو نجل بطل العالم السابق خوليو سيزار تشافيز. وبدأ مسيرته الاحترافية في الملاكمة عام 2003 وعمره 17 عاما. وحصد تشافيز جونيور لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن المتوسط بفوزه على الملاكم الألماني سيباستيان شبيك عام 2011، لكنه خسر اللقب أمام الأرجنتيني سيرخيو (مارابيا) مارتينيز في 2012 بعد احتفاظه باللقب لمدة 15 شهرا فقط.

وطغت على مسيرته الرياضية العديد من المشاكل وإثارة الجدل والإيقافات، إذ جاءت عينته إيجابية لتعاطي المنشطات عام 2009 ليتم إيقافه سبعة شهور وتغريمه عشرة آلاف دولار.

وفي 2013 فرضت عليه لجنة الألعاب الرياضية في ولاية نيفادا غرامة قدرها 900 ألف دولار والإيقاف تسعة شهور بسبب فشله في اجتياز اختبار للمنشطات بعد خسارته أمام سيرخيو مارتينيز.