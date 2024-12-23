بعد تهديد ترامب.. رئيسة المكسيك تساند بنما

عبرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن دعمها لحكومة بنما، اليوم الاثنين، بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الأحد باستعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي "في الواقع، قناة بنما ملك للبنميين".

وجاء تصريح شينباوم بعد يوم واحد من اتهام ترامب لبنما بفرض رسوم مفرطة لاستخدام القناة، وذلك خلال حديثه إلى حشد من المؤيدين في أريزونا.

ونشر ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال صورة لعلم أمريكي يرفرف فوق مسطح مائي ضيق مصحوبة بتعليقه: "مرحبا بكم في الولايات المتحدة!".

وسارع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إلى التنديد بتعليقات ترامب.

وقال مولينو في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وسيظل ملكاً لها".