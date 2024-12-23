ردا على ترامب.. رئيس وزراء جرينلاند: الجزيرة ليست للبيع

قال موتى إيجيدي رئيس وزراء جرينلاند المنتخب اليوم الاثنين إن الجزيرة ليست للبيع، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن "الامتلاك والسيطرة" على الجزيرة الشاسعة التابعة للدنمرك منذ أكثر من 600 عام.

وأردف إيجيدي يقول في تعليق مكتوب "جرينلاند ملكنا. ونحن لسنا للبيع ولن نكون كذلك أبدا. يجب ألا نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وأعلن ترامب أمس الأحد أنه اختار كين هويري، وهو مبعوث سابق إلى السويد، سفيرا في كوبنهاجن. وعلق على وضع جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدنمارك وتستضيف قاعدة جوية أمريكية كبيرة.

وكتب ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة حتمية".

ولم يدل ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير ، بتفاصيل عن هذه التصريحات.