رئيس بنما رداً على تهديدات ترامب: كل متر مربع من القناة ملك لنا

رفض رئيس بنما تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة ستدعو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى إلى التنازل عن السيطرة على قناة بنما إذا استمرت في فرض رسوم "باهظة" لاستخدام قناة الشحن الحيوية.

وخرج رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو في موقف قوي ضد اقتراح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تطالبها باستعادة السيطرة على الممر المائي الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان عندما يتولى منصبه الشهر المقبل وفق نيويورك بوست.

وقال مولينو في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أؤكد على وجه التحديد أن كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المجاورة لها ملك لبنما، وسيظل كذلك".

وأضاف: "إن سيادة واستقلال بلادنا أمران غير قابلين للتفاوض. إن كل مواطن بنمي، هنا أو في أي مكان في العالم، يحمل هذه السيادة والاستقلال في قلبه، وهي جزء من تاريخنا النضالي والانتصار الذي لا رجعة فيه".

وقال أمام آلاف الأشخاص في ولاية أريزونا: "إننا نتعرض للخداع في قناة بنما كما نتعرض للخداع في كل مكان آخر".

وقامت الولايات المتحدة ببناء القناة في أوائل القرن العشرين لمساعدة السفن التجارية والعسكرية على السفر بين سواحلها، لكنها تخلت عن ملكية الممر المائي في عام 1999، بعد أكثر من 20 عامًا من توقيع الرئيس جيمي كارتر على معاهدة مع بنما.

وقال ترامب "إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة، فإننا سنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالكامل وبسرعة ودون سؤال".

وتابع الجمهوري قائلا: "لن أسمح بذلك. لذا أرجو من المسؤولين في بنما أن يتصرفوا على هذا النحو".

وكان ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، قد ركز في السابق على الأراضي التي تنتمي إلى دول أخرى، بما في ذلك تفكيره في الأسابيع الأخيرة في أنه يود أن يرى كندا تصبح ولاية أمريكية .

كما طرح ترامب، الأحد، فكرة شراء جرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، عندما أعلن عن تعيين المؤسس المشارك لشركة باي بال، كين هويري، سفيرا للولايات المتحدة في الدولة الأوروبية.

وقال مولينو، الأحد إن الأسعار التي تم تحديدها للشاحنين الذين يستخدمون القناة - التي تمر عبرها 14 ألف سفينة سنويا - لم يتم تحديدها بناء على نزوة.

وأضاف "نحن البنميون قد نفكر بشكل مختلف في العديد من الجوانب، ولكن عندما يتعلق الأمر بقناتنا وسيادتنا، فإننا جميعا نتحد تحت علم واحد، علم بنما"