

لم يكن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، مجرد اجتماع دبلوماسي عابر، بل حمل رسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود العلاقة الأمريكية الأطلسية، لتصل مباشرة إلى موسكو والعواصم الأوروبية وكييف.

ففي بيان مشترك، قال ترامب وروته، عقب اجتماع في فلوريدا، إنه على روسيا تجنب أي إجراءات من شأنها توسيع نطاق حربها في أوكرانيا، كما ناقشا خلال الاجتماع حرب إيران. وحول تفاصيل المحادثات، أكد ترامب وروته في بيانهما: «ناقشنا أيضاً ضرورة تجنب روسيا أي إجراءات تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى توسيع نطاق الحرب، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب في أسرع وقت ممكن».

وقد عكست التصريحات المشتركة عقب الاجتماع هذا التوازن، عندما شدد ترامب وروته على ضرورة تجنب أي خطوات روسية، مقصودة أو غير مقصودة، من شأنها توسيع الحرب في أوكرانيا، وعلى أهمية الوصول إلى تسوية سلمية بأسرع وقت ممكن. كما أكدا استمرار العمل على زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمار في القاعدة الصناعية العسكرية لدى الولايات المتحدة ودول الحلف، وسط أنباء عن تأجيل واشنطن الإعلان عن نتائج مراجعتها لوضع وانتشار قواتها العسكرية في أوروبا، والذي كان مقرراً في البداية خلال ديسمبر من عام 2026، إلى عام 2027.

ويأتي هذا اللقاء في لحظة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية للحرب الروسية الأوكرانية، وتتزايد فيها المخاوف الأوروبية من أن تتحول المفاوضات الأمريكية الروسية إلى مسار منفصل عن المصالح الأمنية للقارة.

الرسالة الأبرز الموجهة إلى الكرملين، تتمثل في أن إدارة ترامب تريد إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكنها لا ترغب في أن يُفهم هذا الانفتاح باعتباره تراجعاً أمريكياً أو أطلسياً أمام روسيا. فواشنطن تدرك أن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لا يمكن أن يكتسب استقراراً طويل الأمد إذا شعرت موسكو بأنها انتصرت على حساب أمن أوروبا.

ومن هنا، يمكن قراءة التحذير المشترك من توسيع الحرب، باعتباره محاولة لوضع حدود سياسية وعسكرية للمناورة الروسية، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية، وتطور قدرات الضربات بعيدة المدى. فترامب يريد أن يظهر بمظهر الرئيس القادر على التحدث مع بوتين من موقع القوة، وليس من موقع التنازل، وأن يثبت أن علاقته الشخصية بالرئيس الروسي لا تعني التساهل مع التحركات العسكرية الروسية.

في الأثناء، حذّر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الأربعاء، من أي تصعيد إضافي للنزاع في أوكرانيا، واصفاً إياه بأنه «حرب بالوكالة تموّل فيها أوروبا أوكرانيا وتسلّحها في مواجهة روسيا».

وفي مقابلة مع بودكاست «إم دي ميتس» الألماني، قال كوشنر، إن «الأمر لن يتطلب سوى قدر محدود من سوء التقدير، حتى يتصاعد هذا النزاع بشكل هائل».

وبعد جولات عدة من المحادثات، أخفقت في تضييق الهوة بين كييف وموسكو، أقرّ كوشنر بأن مسألة الأراضي في شرقي أوكرانيا التي تطالب بها روسيا، لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام التوصل إلى تسوية. وقال: «ما توصلنا إليه أنا وستيف (ويتكوف)، بعد ساعات طويلة من المحادثات مع الرئيس بوتين والفريق الروسي، هو أن قضية الأراضي وصلت حالياً إلى طريق مسدود إلى حد ما».

واتهم كوشنر الأوروبيين بازدواجية المعايير عبر مواصلة إنفاق مبالغ طائلة على الطاقة الروسية، في الوقت الذي يدعمون فيه أوكرانيا. وقال: «أنفقت أوروبا أكثر من 250 مليار دولار (على شراء الوقود الأحفوري) من روسيا خلال هذا النزاع».

في الأثناء، أكد دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الولايات المتحدة أجلت الإعلان عن نتائج مراجعتها لوضع وانتشار قواتها العسكرية في أوروبا، والذي كان مقرراً في البداية خلال ديسمبر من عام 2026، إلى عام 2027.

وكانت المراجعة، التي أطلقها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في يونيو 2026، مقررة لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وإعادة تقييم القدرات التي يمكن لواشنطن توفيرها لحلفائها في الناتو خلال الأزمات.

يأتي هذا التوجه، في ظل ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي على الدول الحليفة، لتحمّل مسؤولية أكبر في الدفاع التقليدي عن القارة الأوروبية. وتسعى واشنطن كذلك إلى إعادة توجيه مواردها العسكرية نحو مسارح عمليات أخرى، لا سيما منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع تقليص بعض القدرات المتاحة لتنفيذ الخطط الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

فقد حاول توجيه خطاب مزدوج بطمأنة الحلفاء بأن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن التزاماتها الأطلسية،وتحذير روسيا من أن الانفتاح على التفاوض لا يعني منحها حرية توسيع العمليات العسكرية، أو فرض وقائع جديدة بالقوة.