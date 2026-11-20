حذر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أن الكونغرس الأمريكي قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد ​الميلاد، إذ تهدد الانقسامات بشأن الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بعرقلة ‌أي اتفاق تمويل.



ولم يتبق ​للمشرعين سوى ثلاثة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد 11 ديسمبر، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي.



ومع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعا، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد، إذ يتطلب إقرار حزمة تمويل الحصول على 60 صوتا.



ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى مطلع العام المقبل حين يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد ⁠النصفي للكونغرس التي جرت في نوفمبر.

ويأمل الحزبان أيضا في إقرار بعض مشروعات قوانين الإنفاق التي تغطي العام بأكمله خلال الدورة الحالية للكونغرس المنتهية ولايته، لتمويل قطاعات من الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.



لكن كل حزب يواجه مشكلته الخاصة بشأن الخطوة التالية، فالجمهوريون مترددون في اتباع النهج الحزبي الذي طالب به ترامب بشأن تمويل الدفاع، في ظل خلافات بشأن ‌ما ينبغي أن يتضمنه مشروع القانون.

أما الديمقراطيون، فهم منقسمون حول ما إذا كان تقييد تمويل الحرب على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.



وسعى الجمهوريون إلى تصوير الديمقراطيين على أنهم مستعدون للتسبب في رابع عملية إغلاق جزئي للحكومة خلال ولاية ترامب الثانية، وقالوا إن الديمقراطيين لم ‌يكونوا مستعدين للتفاوض على حزمة تمويل قبل انتخابات قيادة الحزب المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر بين زعيم الديمقراطيين الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومنافسه كريس فان هولن.



وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ‌ثون للصحفيين هذا الأسبوع "الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى إغلاق ‌حكومي آخر... أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا وإساءة حقيقية لشعب هذا البلد".



لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا بأنهم يجدون صعوبة بشأن ما إذا كان ينبغي الإصرار على بند لتقيد ​استخدام ترامب للقوة ضد إيران، وهو ‌احتمال يرفضه معظم الجمهوريين، حتى إذا كان ​ذلك يعني قطع التمويل عن الوكالات الاتحادية وموظفيها قبل ⁠العطلة.



وقال السناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت "العقبة الكبرى هي أننا لا نريد تمويل الحرب، ولا نريد إنهاءها، فكيف نحل هذه المشكلة؟... هذه هي المشكلة المستعصية".



وتسبب الديمقراطيون بالفعل في ثلاث عمليات إغلاق حكومي منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، كان ​من بينها أطول إغلاق حكومي واسع ⁠النطاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوقفوا تمويل ⁠وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام بعدما قتل عناصر من إدارة الهجرة الاتحادية مواطنين أمريكيين اثنين في منيابوليس بالرصاص.